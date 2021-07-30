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【港股市況】恒生指數早段跌300點　恒大挫一成破底（不斷更新）

股市 09:48 2021/07/30

分享：

港股市況不斷更新

港股昨日報復式反彈逾800點後，大市於7月最後一個交易日低開逾200點。恒生指數開報26042點，跌272點。恒生科技指數跌1.9%，報6824點。美團 （03690） 跌4%；阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；友邦 （01299） 逆市升逾2%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：48】金融股逆市向上，其中友邦 （01299） 升逾1%；滙豐 （00005） 升0.6%。

【09：47】網易雲音樂據報通過港交所聆訊　網易雲音樂﹕不予置評（第二版）

【09：46】東岳 （00189） 逆市升8%，破頂高見15.3元。

【09：45】昨日造好的和黃醫藥 （00013） 股價今早回吐半成，低見72.05元。

【09：43】中芯國際 （00981） 逆市升4%，高見27.5元。

【09：42】恒大 （03333） 跌幅擴大至一成，破底低見5.18元。

【09：40】大市早段跌逾300點，跌穿26000點水平，最新報25981點，跌333點。科指跌3.5%，報6713點。

【09：38】萬國數據 （09698） 跌逾8%，低見56.6元，成交2169.4萬元。

【09：36】ATM下挫，其中阿里巴巴 （09988） 跌半成，低見187元；騰訊 （00700） 跌逾3%；美團 （03690） 跌逾4%。

【09：34】恒大 （03333） 跌幅擴大至逾7%，破底低見5.31元；恒大物業 （06666） 跌逾3%；恒大汽車 （00708） 跌8%。

【09：30】日本城母企國際家居零售  （01373） 績後跌逾1%。家居零售全年盈利按年增68.9%，至2.5億元。

【業績】日本城母企全年多賺69%　派特別息慶日本城30週年　現價股息率達8厘

【09：29】PRADA普拉達  （01913） 高開近4%，普拉達上半年業績虧轉盈，錄得盈利9724.3萬歐元。

【業績】PRADA普拉達上半年轉盈9724.3萬歐元　料下半年銷售動力維持強勁

【09：28】恒大 （03333） 跌逾3%，恒大持有的A股廊坊發展20%股份，全部被凍結，股份價值為3.47億元人民幣。

【恒大3333】恒大持有的A股廊坊發展20%股份全被凍結　美元債息見132厘

【09：27】壹傳媒：接獲張劍虹書面確認辭任執行董事　股份繼續停牌

【09：24】中電信 （00728） 高開近1%，開報3.14元。中國證監會昨日正式書面通知，中電信A股發行已獲核准，有效期為核准發行之日起12個月內。

【中電信回A】中國證監會核准中電信A股發行

【09：21】恒生指數開報26042點，跌272點。恒生科技指數跌1.9%，報6824點。美團 （03690） 跌4%；阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；友邦 （01299） 逆市升逾2%。

【09：13】期指開報25880點，跌323點或1.2%，低水435點。

【08：54】恒指黑期跌約340點，報29131點；道指期貨跌68點，報34906點。

【07：45】樂享互動半年溢利增長至少50%　擇機進行回購

【07：45】港股ADR收報26113點，跌201點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報43.25元，升0.35元或0.8%。騰訊 （00700） ADR折合報481.66元10.34元或2.1%。

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【07：30】美國第二季GDP增長6.5%，遠遜預期的8.4%，但消費者支出強勁，且上周首次申領失業金人數下降，美股3大指數向上，道指及標指曾創歷史新高。道指收市升153點，報35084點；納指升15點，報14778點；標指升18點，報4419點。

【開市9點半】高盛：多位客戶提及中資股「不具備投資性」　盈富基金禁美國人購買

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

一鍵攞齊 全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結  

責任編輯︰梁浩碩

港股 港股ADR ADR 期貨 恒生指數

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