【港股市況】恒生指數午後跌逾500點　ATM挫美團曾跌一成（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股昨日報復式反彈逾800點後，大市於7月最後一個交易日低開逾200點。恒生指數開報26042點，跌272點，其後走勢反幅向下，中午收市前跌逾500點，恒生指數半日跌553點，報25762點，成交970.7億元。恒生科技指數跌4.2%，報6664點。ATM領跌，美團 （03690） 跌逾8%；阿里巴巴 （09988） 跌逾5%；騰訊 （00700） 跌近4%。金融股逆市穩，友邦 （01299） 升逾1%；滙豐 （00005） 升0.1%。

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焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【大行報告】內地監管嚇怕投資者？ 高盛：近期客戶常提「不可投資」、降境外中資股評級

即市走勢︰

【15：14】大市尾市跌幅收窄至約420點，報25893點；科指跌3%。

【15：01】內地股市午後維持向下，上證全日跌0.4%；深證跌0.3%；創業板指跌近0.6%。

【14：58】內銀股全線偏軟 摩通削信行目標價睇4.1元

【14：55】科網股、教育股再大跌 大行相繼調低中國股市評級、法巴資管只留ATM持股

【14：50】美團 （03690） 跌幅收窄至逾6%；騰訊 （00700） 跌3%以內；阿里巴巴 （09988） 跌逾4%。

【14：26】內地股中海外 （00688） 跌逾4%；潤地 （01109） 破底跌7%；恒大 （03333） 破底跌近一成；碧桂園 （02007） 破底跌逾4%；雅居樂 （03383） 破底跌逾3%。中國住建部宣布，將銀川、徐州、金華、泉州、惠州市納入房地產市場監測重點城市名單。納入名單的城市的房地產調控工作，由住建部和有關省級政府共同督辦。

【14：04】啤酒股下跌，其中潤啤 （00291） 跌逾6%；百威亞太 （01876） 跌半成，破底低見21元；青啤 （00168） 跌近8%。

【13：53】恒生指數午後低見25636點，跌678點，最新報25743點，跌573點；科指跌4.4%，報6650點。

【13：52】美團 （03690） 午後曾挫一成，低見204.6元，最新報207.6元，跌9%。

【13：14】恒大 （03333） 午後跌幅略擴大至11%，破底低見5.15元。

【13：11】友邦 （01299） 午後升幅收窄至0.7%。

【13：02】快手科技 （01024） 午後跌一成，低見106.9元。

【13：01】港股午後初段跌約600點，報25710點。科指跌4.4%，報6651點。

【12：30】火鍋股跑輸科網股 海底撈5日累挫逾三成

【12：25】內地針對校外培訓機構監管力度超出預計 對沖基金損失多少？

【12：00】恒生指數半日跌553點，報25762點，成交970.7億元。恒生科技指數跌4.2%，報6664點。ATM領跌，美團 （03690） 跌逾8%；阿里巴巴 （09988） 跌逾5%；騰訊 （00700） 跌近4%，三股已合共拖低大市362點。金融股逆市穩，友邦 （01299） 升逾1%；滙豐 （00005） 升0.1%。

【12：00】上海電氣董事長因受查被免職 股價彈升一成

【11：49】ATM領跌，美團 （03690） 跌逾8%；騰訊 （00700） 跌逾4%；阿里巴巴 （09988） 跌半成。

【11：44】恒指跌535點，報25778點；科指跌4%，報6676點。

【11：33】恒指中午收市前跌近500點，報25830點；科指跌3.8%，報6697點。美團 （03690） 跌幅擴至8%，低見209.6元。

【11：30】內地股市半日下跌，上證跌0.5%；深證跌0.5%；創業板指跌0.3%。

【11：23】恒指跌400點，報25915點；科指跌3.3%，報6727點。

【11：20】美團 （03690） 跌近7%，令大市跌幅擴大至約370點。

【11：10】恒指最新跌約285點，報26028點；科指跌2.5%，報6785點。

【11：06】東岳 （00189） 愈升愈有，最新升15%，破頂高見16.12元。

【11：06】美國會議員抨撃NBA球星代言中國品牌 或涉新疆棉人權爭議 李寧跌6%

【10：55】中興 （00763） 股價逆市造好，升逾3%破頂高見27.8元。

【10：45】長汽 （02333） 升逾2%，破頂高見36.4元；吉利 （00175） 、比亞迪 （01211） 分別升逾1%；廣汽 （02238） 升0.8%。

【10：31】東岳 （00189） 升幅擴大至一成，股價高見15.4元破頂，成交6.9億元。

【10：27】大市跌幅略收窄至約180點，報26134點；科指跌2.5%，報6783點。

【10：25】本港地產股逆市向好，恒地 （00012） 升0.7%；新地 （00016） 升1%；信置 （00083） 、長實 （01113） 升0.3%。

【10：25】小米 （01810） 跌近1%，低見25.2元。

【小米造車】小米汽車傳有望落戶安徽合肥 安徽國資委：無接觸、江淮汽車：不屬實（第三版）

【10：24】超威 （00951） 股價逆市升四成，高見3.2元。

【10：23】Politico報道指，眾議員Scott Perry等共和黨人以安踏 （02020） 和李寧 （02331） 新疆涉強迫勞動為由，要求NBA球員解除與相關企業的代言合同。李寧跌逾6%；安踏跌逾2%；特步跌逾4%。

【10：13】PRADA普拉達 （01913） 績後升幅擴大至兩成，破頂高見65.3元。

【10：06】澳門衛生局局長羅奕龍表示，明日凌晨零時起，要求自內地各省市乘搭飛機直接抵澳人士，上機前需出示48小時內核酸檢測陰性證明。銀娛 （00027） 跌逾3%；金沙 （01928） 跌逾2%，破底低見26元。另外，永利 （01128） 跌近3%；美高梅 （02282） 、澳博 （00880） 跌逾1%；新濠 （00200） 跌逾2%。

【10：05】盈富 （02800） 跌1%。

【盈富基金2800】盈富正式更改章程 禁止「美國人士」購買任何基金單位

【10：01】大市最新跌近300點，於26000點水平爭持。

【09：56】海底撈 （06862） 跌逾7%，破底低見28元，成交1.2億元。

【09：48】金融股逆市向上，其中友邦 （01299） 升逾1%；滙豐 （00005） 升0.6%。

【09：47】網易雲音樂據報通過港交所聆訊 網易雲音樂﹕不予置評（第二版）

【09：46】東岳 （00189） 逆市升8%，破頂高見15.3元。

【09：45】昨日造好的和黃醫藥 （00013） 股價今早回吐半成，低見72.05元。

【09：43】中芯國際 （00981） 逆市升4%，高見27.5元。

【09：42】恒大 （03333） 跌幅擴大至一成，破底低見5.18元。

【09：40】大市早段跌逾300點，跌穿26000點水平，最新報25981點，跌333點。科指跌3.5%，報6713點。

【09：38】萬國數據 （09698） 跌逾8%，低見56.6元，成交2169.4萬元。

【09：36】ATM下挫，其中阿里巴巴 （09988） 跌半成，低見187元；騰訊 （00700） 跌逾3%；美團 （03690） 跌逾4%。

【09：34】恒大 （03333） 跌幅擴大至逾7%，破底低見5.31元；恒大物業 （06666） 跌逾3%；恒大汽車 （00708） 跌8%。

【09：30】日本城母企國際家居零售 （01373） 績後跌逾1%。家居零售全年盈利按年增68.9%，至2.5億元。

【業績】日本城母企全年多賺69% 派特別息慶日本城30週年 現價股息率達8厘

【09：29】PRADA普拉達 （01913） 高開近4%，普拉達上半年業績虧轉盈，錄得盈利9724.3萬歐元。

【業績】PRADA普拉達上半年轉盈9724.3萬歐元 料下半年銷售動力維持強勁

【09：28】恒大 （03333） 跌逾3%，恒大持有的A股廊坊發展20%股份，全部被凍結，股份價值為3.47億元人民幣。

【恒大3333】恒大持有的A股廊坊發展20%股份全被凍結 美元債息見132厘

【09：27】壹傳媒：接獲張劍虹書面確認辭任執行董事 股份繼續停牌

【09：24】中電信 （00728） 高開近1%，開報3.14元。中國證監會昨日正式書面通知，中電信A股發行已獲核准，有效期為核准發行之日起12個月內。

【中電信回A】中國證監會核准中電信A股發行

【09：21】恒生指數開報26042點，跌272點。恒生科技指數跌1.9%，報6824點。美團 （03690） 跌4%；阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；友邦 （01299） 逆市升逾2%。

【09：13】期指開報25880點，跌323點或1.2%，低水435點。

【08：54】恒指黑期跌約340點，報29131點；道指期貨跌68點，報34906點。

【07：45】樂享互動半年溢利增長至少50% 擇機進行回購

【07：45】港股ADR收報26113點，跌201點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報43.25元，升0.35元或0.8%。騰訊 （00700） ADR折合報481.66元10.34元或2.1%。

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【07：30】美國第二季GDP增長6.5%，遠遜預期的8.4%，但消費者支出強勁，且上周首次申領失業金人數下降，美股3大指數向上，道指及標指曾創歷史新高。道指收市升153點，報35084點；納指升15點，報14778點；標指升18點，報4419點。

【開市9點半】高盛：多位客戶提及中資股「不具備投資性」 盈富基金禁美國人購買

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責任編輯︰梁浩碩