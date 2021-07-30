【港股市況】恒生指數低開272點　美團跌4%、友邦逆市升逾2%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股昨日報復式反彈逾800點後，大市於7月最後一個交易日低開逾200點。恒生指數開報26042點，跌272點。恒生科技指數跌1.9%，報6824點。美團 （03690） 跌4%；阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；友邦 （01299） 逆市升逾2%。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：30】日本城母企國際家居零售 （01373） 績後跌逾1%。家居零售全年盈利按年增68.9%，至2.5億元。

【業績】日本城母企全年多賺69% 派特別息慶日本城30週年 現價股息率達8厘

【09：29】PRADA普拉達 （01913） 高開近4%，普拉達上半年業績虧轉盈，錄得盈利9724.3萬歐元。

【業績】PRADA普拉達上半年轉盈9724.3萬歐元 料下半年銷售動力維持強勁

【09：28】恒大 （03333） 跌逾3%，恒大持有的A股廊坊發展20%股份，全部被凍結，股份價值為3.47億元人民幣。

【恒大3333】恒大持有的A股廊坊發展20%股份全被凍結 美元債息見132厘

【09：27】壹傳媒：接獲張劍虹書面確認辭任執行董事 股份繼續停牌

【09：24】中電信 （00728） 高開近1%，開報3.14元。中國證監會昨日正式書面通知，中電信A股發行已獲核准，有效期為核准發行之日起12個月內。

【中電信回A】中國證監會核准中電信A股發行

【09：21】恒生指數開報26042點，跌272點。恒生科技指數跌1.9%，報6824點。美團 （03690） 跌4%；阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；友邦 （01299） 逆市升逾2%。

【09：13】期指開報25880點，跌323點或1.2%，低水435點。

【08：54】恒指黑期跌約340點，報29131點；道指期貨跌68點，報34906點。

【07：45】樂享互動半年溢利增長至少50% 擇機進行回購

【07：45】港股ADR收報26113點，跌201點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報43.25元，升0.35元或0.8%。騰訊 （00700） ADR折合報481.66元10.34元或2.1%。

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【07：30】美國第二季GDP增長6.5%，遠遜預期的8.4%，但消費者支出強勁，且上周首次申領失業金人數下降，美股3大指數向上，道指及標指曾創歷史新高。道指收市升153點，報35084點；納指升15點，報14778點；標指升18點，報4419點。

【開市9點半】高盛：多位客戶提及中資股「不具備投資性」 盈富基金禁美國人購買

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責任編輯︰梁浩碩