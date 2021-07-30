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【亞馬遜業績】亞馬遜收入、展望遜預期　股價盤後跌逾7%、將面臨69億元隱私違規罰款

股市 07:41 2021/07/30

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【亞馬遜業績】Amazon收入、展望均遜預期　股價盤後挫

Amazon亞馬遜（美︰AMZN）公布季績。亞馬遜季度收入1130.8億美元，按年升27%，雖然連續三季突破1000億美元，惟低於市場預期的1152億美元，增速亦較去年同期的41%顯著放緩，每股收益15.12元，高於預期的12.3美元。亞馬遜股價盤後跌7.2%，報3342美元。

Amazon季度營業收入3年以來首次不達標，亞馬遜財務總監Brian Olsavsky表示，增長放緩主要因疫苗在很多國家有穩定供應，人們開始外出。他又指出，難以與去年新冠肺炎疫情封鎖期間比較。去年5月中，亞馬遜的增長率升至35%至45%之間，預計未來數季增長將繼續放緩。

亞馬遜預計，第三季度銷售額將於1060億美元至1120億美元之間，按年增長10%至16%，遠低於普遍預期的1192億美元。

另外，因早前亞馬遜違反歐盟嚴格的數據保護規定，遭歐盟主要監管機構處以7.46億歐元（約8.88億美元）的罰款，是歐盟有史以來最大的一筆數據隱私侵犯罰款。

亞馬遜在一份監管文件中披露盧森堡數據保護局裁定，亞馬遜就處理個人數據不符合歐盟一般性數據保護條例，惟亞馬遜在訴狀中表示，罰款沒有法律依據，並將積極為自己辯護，決定提出上訴。

【Bitcoin】亞馬遜否認今年接受比特幣支付　比特幣升穿4萬美元後回落

瑞信看好亞馬遜產能投資　升目標價至4850美元

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責任編輯︰梁浩碩

美股 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） Amazon
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