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【美國經濟】疫情衰退期　美經濟萎縮逾19%創歷史紀錄

股市 02:33 2021/07/30

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新冠疫情衝擊美國經濟陷短暫衰退期，美GDP萎縮19.2%創歷史紀錄。（法新社資料圖片）

美國政府周四數據顯示，該國經濟在2019年四季度峰值到2020年二季度期間創紀錄地萎縮了19.2%，證實新冠疫情導致的衰退，是有史以來最嚴重的一次。

不過，從疫情低迷中復甦的速度同樣令人震驚。美國商務部經濟分析局表示，2020年二季度至四季度，美國經濟以18.3%的歷史平均速度反彈。

去年3月，為減緩第一波新冠病毒感染，美國強制關閉非必要業務使經濟陷入困境，並導致創紀錄的2236.2萬人失業。美國政府提供了近6萬億美元的疫情救助，聯儲局將其基準利率下調至近零水平，並通過每月買債向經濟注入資金。

美國國家經濟研究局上周宣布，美國經濟在2020年2月至4月陷入為期兩個月的衰退，是該國歷史上持續時間最短的經濟衰退，但對各個部門造成了巨大衝擊。

大規模的財政刺激、聯儲局的超寬鬆貨幣政策和新冠疫苗接種，使經濟活動得以恢覆，二季度美國GDP已高於疫情前的水平。美國政府還表示，2020年經濟萎縮了3.4%，而不是之前估計的3.5%，但這仍然是自1946年以來最大的GDP降幅。

雖然經濟增長可能在二季度見頂，但經濟學家仍預計美國今年GDP將增長7%左右，這將是1984年以來最強勁的表現。

國際貨幣基金組織（IMF）周二將美國今明兩年經濟增長預測上調至7.0%和4.9%，較4月份的預測分別提高0.6和1.4個百分點。

【經濟預測】IMF上調發達國家經濟預測 警告通脹或更持久

【美國經濟】高盛預計2022年美國經濟增速大幅放緩

【美國企業】美國經濟重新開放 企業出招徵人才

編輯：李勝君

美股 疫苗 疫情 見頂 經濟衰退 貨幣政策 基金 國際貨幣基金組織 GDP 美國聯儲局

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