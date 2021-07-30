奧運精神與香港的再教育

全城皆看奧運，香港健兒取得金牌銀牌自然使人興奮，回想起來，上一次有此聲勢，已是25年前李麗珊取得金牌之時。

香港是一個迷失了方向的城市，本該有燦爛的前景，卻因為有部分人認知出了大問題，以致胡作非為了多個月，他們破壞香港的行動失敗後，很多人悲從中來，有不少竟不幸患上抑鬱症。今天香港很需要一種再教育，使迷失掉的港人能認清世界及重新上路。奧運精神及各比賽項目對這種再教育都有很好的啟發作用。我一算之下，起碼找到6種奧運的意義。

第一種意義是追求卓越的態度。每一項比賽都有相對客觀的取勝標準，運動員跑100米要多少時間？奧運會斷不會把金牌頒給一名要20秒的人。人生在世，不追求卓越，挑戰自己的極限，世界哪得進步？

第二是追求卓越的背後，都必有艱苦奮鬥的故事及犧牲精神。成功要付出代價，此乃常識，奧運的好處便是用大量形象提醒我們成功不是靠運氣，光是看看得勝者矯捷的身手及壯實的肌肉，便清楚知道別人曾經過苦練。

第三，付出代價只能增加勝算，但卻不可能保證你必勝。奧運的制度是勝者全勝，winner takes all，得到獎牌尤其是金牌的可獲豐厚回報，其他人等卻似是陪跑。此種制度未必公平，有獎牌及沒有獎牌的，實力可能只差一點點，為何回報差別這麼大？此種回報制度在現實生活中並不罕見，好處是可提供激勵，使人拼了命的去進步，哪怕只是一點點的進步，也會有天與地之差的回報。

奧運倡不能讓政治干擾競技

第四，奧運講求公平競賽，不能夠讓政治、意識形態、種族等因素干擾體育競技，此種精神，十分崇高，對那些事事政治化，稍一不合己意的便要掘人祖墳之輩，是一種當頭棒喝。

第五，公平競賽的背後，奧運的體育精神也講求取勝不能不擇手段。自己不行，卻想通過傷害對手來贏得勝利，當然是不容許的。只是這簡單的道德原則，也有不少人忘記了。黑暴期間，連市民倚賴的港鐵站，也遭大肆破壞，這是甚麼心態？

第六，奧運鼓勵競賽爭雄之心。此種精神不是壞事，是好事，競爭是推動進步的重大力量。國與國之間就算不和，也可靠公平比賽中的勝負來宣示愛國之心，這有助於避免真正的戰爭。

奧運精神就像一道道清泉，使我們可見到多一點的公平與拼搏。它對港人的教育意義，尚有一層不容易為人注意的層次。

家中有養育過幼兒的人，都應明白一個道理，幼兒有時想得到某樣東西，而這是危險的或是他不應該得到的，父母自然會制止，但這樣幼兒便會大哭大鬧，這時有經驗的父母應付的方法很簡單，便是把幼兒的注意力轉到另一處，例如拿出另一玩具，幼兒常會被吸引過去，破涕為笑。

1967年香港出現動亂，街上處處「菠蘿」（即土製炸彈），港英政府事後檢討政策以防後來出現同樣事件，其中一招便是約了多所名校的學生領袖，鼓勵他們多搞舞會、夏令營、工作營等活動，政府並會對某些項目提供資助。我後來也參加過不少這類活動，例如今天大埔康樂園附近的泰亨村有條水泥路，便是我們建的，至今其中一半尚存。當年我們自然不懂港英的用意，但顯然港英政府是希望轉移年輕人的注意力，用一些沒有破壞性的活動去發洩他們的精力。

體育可令迷失少年重回正軌

這一招香港很值得參考。不少年輕人沉溺於出於無知的破壞性活動上，就有如幼兒哭鬧着要一些他們不該有的東西，達不到目的他們不會收聲（這不是毅力，是不知進退），為免社會出現無益的吵鬧，較佳的方法是用一些既健康亦有建設性的活動把年輕人吸引了過去，奧運全港注目，不論黑暴還是藍黃都為奪標健兒歡呼，足證有些事物連迷失了方向的年輕人也可吸引回正軌。

體育運動有它的吸引力，科學、文化、藝術等領域也具建設性與創造性，足以挑戰年輕人的智力。政府及社會應多搞這些方面的比賽，推動相關活動，培養年輕人的能力。比賽宜有獎勵，使年輕人有成就感。此類活動又比港英時的重點只在社交活動更有建設性，當然社交性的跨校活動也可在中學推廣，到內地參觀學習也應鼓勵。民政事務局及教育局都應多撥資源支持。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》

▲ 奧運講求取勝不能不擇手段，是對黑暴的當頭棒喝。（路透社資料圖片）