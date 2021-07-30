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【逆回購】人行連續兩日300億逆回購操作　釋放維穩訊號

股樓投資 11:56 2021/07/30

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由周四（29日）起，中國人民銀行連續兩日啟動300億元（人民幣，下同）的逆回購操作，是自6月底以來，人行再次重啟300億元逆回購，在對冲100億元逆回購到期後，單日市場實現淨投放200億元。

【美股焦點】上市不足一個月傳考慮私有化 滴滴開市股價漲逾一成，請按【見下頁

市場分析指，人行向市場注入流動性，皆為臨近月底，市場跨月資金需求有所上升。光大證券指出，逆回購操作量從慣常的100億元調高至300億元，顯示人行充分考慮了金融機構對資金的需求情況，釋放了確保市場流動性合理充裕的信號，穩定了市場預期。
 

【延伸閱讀】下半年部署：大摩新一輪中港焦點股名單  覆蓋7隻港股，請按【見下頁

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7月以來，人行維持了每個工作日開展100億元逆回購的慣例。7月15日，全面降準落地、釋放1萬億元長期資金的同時，央行還開展1,000億元中期借貸便利（MLF）操作，以應對短期繳稅高峰等因素影響，滿足金融機構對中長期限資金的需求。

【美股分析】中概股周初暴跌 研究指美散戶大舉撈底，請按【見下頁

不過，人行提高公開市場操作量並不意味貨幣政策轉向。究其原因，雖然公開市場操作量提高了一些，但是操作利率並沒有降低，中標利率同為2.2%，反映穩健貨幣政策取向並沒有發生改變。

【同場加映】孫子市法：中央派出定心丸 港股調整浪已完?

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記者：林衛

維穩 逆回購 中國人民銀行 中國

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