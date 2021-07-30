【券商點睇】寧德時代發布納離子電池潛力勁 目標價獲上調至754元

寧德時代（深：300750）日前發布第一代鈉離子電池。據介紹，其電芯能量密度為160wh/kg，略低於磷酸鐵鋰電池，但是低溫性能和快充明顯優勢，常溫充電15分鐘達到80%電量，在零下20度的環境下仍能保持90%以上的系統放電率。

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在電池結構上，鈉離子電池系統集成採用AB解決方案，即鈉離子電池和鋰離子電池混合共用，以BMS實現不同電池體系的均衡控制，以此取長補短適應更多應用場景。寧德時代表示，下一代鈉離子電池電芯能量密度將突破200wh/kg，預計2023年形成基本產業鏈，並歡迎上下游合作伙伴共同參與。



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中信證券認為，寧德時代率先發布第一代鈉離子電池，能量密度等性能、AB結構創新等超出市場預期，彰顯公司極強的創新能力，引領產業發展。由於全球汽車電動化趨勢確定，高端動力電池持續緊缺，同時全球儲能市場臨近爆發，公司作為全球大型電池龍頭，充分享受行業爆發成長。

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該行又指，能源變革帶來的市場空間巨大，公司成長確定性高，具備長期配置價值。考慮到公司業務高成長性，給予公司目標價754元人民幣，對應2023年預測市盈率65倍市值達17,550億元人民幣。

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記者：林衛