【券商點睇】國內玻璃價格持續向上 龍頭業績有睇頭

國內玻璃價格堅挺，相關企業獲券商唱好。資料顯示，6月單月全國平板玻璃產量同比增9.8%、持續保持高位，因下游需求旺盛令玻璃價格繼續上行，6月4.8/5mm浮法平板玻璃市場價環比提高3.1%，至每噸2,867元人民幣。平安證券預期，地產步入竣工周期，而供給端新增產能受限下，短期玻璃行業供需或維持緊平衡，價格有望保持高位。

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受益玻璃漲價，玻璃生產商業績甚有睇頭，A股上市的旗濱集團（滬：601636）預計上半年歸母淨利潤同比增316%至360%，南玻A（深：000012）預計同比增233%至265%，港股的信義玻璃（00868）預計同比增260%至290%。

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另外，國盛證券指玻璃行業的供給側進入新階段，有望複製水泥行業於2018年以後的盈利曲綫。隨着產業政策約束收緊後供給總量的強約束，行業供需緊平衡難以打破，波動率也有望明顯改善。

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記者：林衛