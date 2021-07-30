【ET開市直擊】港股七月驚心動魄 重整旗鼓八月再戰

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【開市9點半】高盛：多位客戶提及中資股「不具備投資性」 盈富基金禁美國人購買
港股七月份經歷驚心動魄一幕，受不明朗政策因素困擾，市場人士對港股後市都抱審慎態度。八月港股又怎樣？散戶投資者如何調整買賣策略？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你分析。
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欄名 : ET開市直擊