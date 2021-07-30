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【ET開市直擊】港股七月驚心動魄 重整旗鼓八月再戰

股市 06:40 2021/07/30

分享：

港股七月份經歷驚心動魄一幕，受不明朗政策因素困擾，市場人士對港股後市都抱審慎態度。八月港股又怎樣？散戶投資者如何調整買賣策略？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你分析。

有股票疑難，歡迎WhatsApp（9613 3819）留言提問。

登入財經台：https：//video.hket.com/srvv023/財經台

重溫上日節目：

01：23 - 外圍市況速報
03：45 - 外圍市況分析　儲局評估買債規模點解讀？
06：39 - 港股市況分析　傳中證監「安撫」市場情緒怎解讀？
11：03 - 如何判斷港股跌勢是否喘定？
13：02 - 強勢股急跌後反彈　應趁勢減磅？
15：55 - 波動市之下揀股策略　植耀輝選呢隻
16：52 - 體育用品股及航運股具低吸價值
18：38 - 股票分析：中移動  （00941）  vs中電信  （00728）  揀邊隻？
19：51 - 中美角力長遠不利港股　轉戰美股更可取？
23：20 - 港股開市前速報
24：49 - ET個股推介－世茂服務  （00873）  
25：53 - 股票分析：東岳  （00189）  現價追貨可以嗎？
27：53 - 股票分析：美團  （03690）  220元入了貨　短綫股價點睇？
29：39 - 股票分析：港交所  （03690）  515元入了貨　應否減磅？
31：20 - 股票分析：葉氏化工  （00408）  為何未有跟東岳  （00189）  升？
33：07 - 股票分析：贛鋒鋰業  （01772）  股價走勢點睇？
33：57 - 股票分析：公用股煤氣  （00003）  股價走勢點睇？
37：08 - 股票分析：小米  （01810）  股價有否動力上衝40元？
38：29 - 股票分析：GX中國電車  （02845）  股價前景如何？
39：22 - 股票分析：銀娛  （00027）  27元買入　股價前景如何？
40：46 - 港股開市速報
42：43 - 財經日誌提提你

 

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