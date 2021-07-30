【業績｜零售】PRADA普拉達曾升兩成　上半年轉賺、瑞銀上調目標價

▲ PRADA普拉達上半年轉盈9724.3萬歐元 料下半年銷售動力維持強勁

PRADA普拉達 （01913） 上半年業績虧轉盈，錄得盈利9724.3萬歐元（約8.98億港元），去年同期則虧損1.8億歐元。期內，普拉達收益淨額按年增60%至15億歐元，但相對疫情前2019年同期跌約4.4%。普拉達期內毛利率按年上升3.9個百分點至74.3%，並預期銷售動力於下半年維持強勁。

普拉達周五（30日）高開近4%，其後升幅一度擴大至兩成，高見65.3元，最新仍升11%，暫報60.45元，成交9200萬元。

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按固定匯率計，普拉達上半年零售銷售淨額增加60%，對比2019年同期則增加8%，亞太區、美洲及中東均錄得雙位數字增長。其中，亞太區零售銷售增64.9%，主因期內內地、台灣及韓國分別增77%、74%及108%。

財務債務淨額較去年12月底止的3.1億歐元大幅改善至1.02億歐元。

截至6月底止，公司共有633間直營店及25間特許經營店，其中，「Prada」品牌有415間直營店及20間特許經營店，「Miu Miu」品牌有148間直營店及5間特許經營店。

瑞銀於績後發表報告認為，普拉達上半年業績轉勢，品牌定位時尚令上半年EBIT利潤率立達11.1%，勝該行預期的7.7%，調升每股盈測後，將目標價由62元升至64元，重申「買入」評級。

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編輯：袁諾曦