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【業績】PRADA普拉達上半年轉盈9724.3萬歐元　料下半年銷售動力維持強勁　高開近4%

股市 09:30 2021/07/30

分享：

PRADA普拉達上半年轉盈9724.3萬歐元　料下半年銷售動力維持強勁

PRADA普拉達 （01913） 上半年業績虧轉盈，錄得盈利9724.3萬歐元，去年同期則虧損1.8億歐元。期內，收益淨額按年增60%至15億歐元，但相對2019年同期跌約4.4%。毛利率按年上升3.9個百分點至74.3%。

普拉達周五（30日）高開近4%，最新報56.5元。

普拉達指，儘管環境有不確定性，集團盈利能力亦有所改善，並預期銷售動力於年內下半年維持強勁。

按固定匯率計，上半年公司零售銷售淨額增加60%，對比2019年同期則增加8%，亞太區、美洲及中東均錄得雙位數字增長。其中，亞太區零售銷售增64.9%，主因期內內地、台灣及韓國分別增77%、74%及108%。

財務債務淨額較去年12月底止的3.1億歐元大幅改善至1.02億歐元。

截至6月底止，公司共有633間直營店及25間特許經營店，其中，「Prada」品牌有415間直營店及20間特許經營店，「Miu Miu」品牌有148間直營店及5間特許經營店。

相關文章：【零售寒冬】普拉達Prada去年盈轉虧　蝕5414萬歐元　股價升5.7%

【Prada普拉達】代言人鄭爽陷代孕棄養醜聞 Prada解除合作今日股價反彈3%

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編輯：袁諾曦

港股 業績公布 傳統經濟股 普拉達（01913）

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