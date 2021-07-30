【開市9點半】高盛：多位客戶提及中資股「不具備投資性」　盈富基金禁美國人購買

（1）中國監管召投行安撫市場，官媒亦連日發聲維穩，官方吹暖風下，港股昨日報復式反彈，恒生科指急漲8%，創單日最大升幅，但隔晚美股ADR及中概股表現未如理想，料港股沽壓未完。高盛發表報告指，近期與客戶交流中國股票時，常被提及「不具備可投資性」。

【大行報告】高盛：近期與客戶交流中國股票 「不具備投資性」常被提及

即睇開市9點半重點：

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（2）盈富基金 （02800） 收市後發公告，正式更改章程，列明「美國人士」不得購買任何基金單位。

【盈富基金2800】盈富正式更改章程 禁止「美國人士」購買任何基金單位

（3）美國第2季GDP增長6.5%，遠遜預期的8.4%，但消費者支出強勁，且上周首申失業金人數下降，美股道指及標指昨創歷史新高。

【美國失業救濟金人數】美首領失業救濟降至40萬人 通脹38年高 次季核心PCE物價指數升6.1%

（4）傳中國企業可以繼續使用可變利益實體（VIE）架構跨境上市，持有多間未上市科創企業的騰訊 （00700） 昨急彈10%。

【監管跌市】CNBC：中國將繼續允許中國公司赴美上市（附短片）

（5）受累中港小股災，7月份MPF平均回報急跌逾3%。

【MPF】7月MPF打工仔人均輸8400元 中港股票基金月內暴跌13%

（6）恒隆地產 （00101） 董事長陳啟宗稱，自《港區國安法》出台後，香港已有根本性改變，相信未來三至五十年將會有更多土地供應，樓價不會快速攀升。

【本港樓市】恒隆陳啟宗：樓市前景持中性態度 預期不會快速攀升

（7）華為P50售價由4488元人民幣起。

【華為P50】華為P50系列售價4488元起、不支持5G P50 Pro支持200倍變焦

（8）中國恒大 （03333） 繼工程合同糾紛後，最新爆出持有的公司股份被凍結。

【恒大3333】恒大持有的A股廊坊發展20%股份全被凍結 美元債息見132厘

（9）日本城母企國際家居零售 （01373） 派特息。

【業績】日本城母企全年多賺69% 派特別息慶日本城30週年 現價股息率達8厘

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊