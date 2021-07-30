  • 27°C
香港時間 : 2021730日 (五) 06:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開市9點半】高盛：多位客戶提及中資股「不具備投資性」　盈富基金禁美國人購買

股市 06:45 2021/07/30

分享：

（1）中國監管召投行安撫市場，官媒亦連日發聲維穩，官方吹暖風下，港股昨日報復式反彈，恒生科指急漲8%，創單日最大升幅，但隔晚美股ADR及中概股表現未如理想，料港股沽壓未完。高盛發表報告指，近期與客戶交流中國股票時，常被提及「不具備可投資性」。

【大行報告】高盛：近期與客戶交流中國股票　「不具備投資性」常被提及

即睇開市9點半重點：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

（2）盈富基金  （02800）  收市後發公告，正式更改章程，列明「美國人士」不得購買任何基金單位。

【盈富基金2800】盈富正式更改章程　禁止「美國人士」購買任何基金單位

（3）美國第2季GDP增長6.5%，遠遜預期的8.4%，但消費者支出強勁，且上周首申失業金人數下降，美股道指及標指昨創歷史新高。

【美國失業救濟金人數】美首領失業救濟降至40萬人　通脹38年高　次季核心PCE物價指數升6.1%

（4）傳中國企業可以繼續使用可變利益實體（VIE）架構跨境上市，持有多間未上市科創企業的騰訊 （00700） 昨急彈10%。

【監管跌市】CNBC：中國將繼續允許中國公司赴美上市（附短片）

（5）受累中港小股災，7月份MPF平均回報急跌逾3%。

【MPF】7月MPF打工仔人均輸8400元 中港股票基金月內暴跌13%

（6）恒隆地產  （00101）  董事長陳啟宗稱，自《港區國安法》出台後，香港已有根本性改變，相信未來三至五十年將會有更多土地供應，樓價不會快速攀升。

【本港樓市】恒隆陳啟宗：樓市前景持中性態度　預期不會快速攀升

（7）華為P50售價由4488元人民幣起。

【華為P50】華為P50系列售價4488元起、不支持5G P50 Pro支持200倍變焦

（8）中國恒大  （03333）  繼工程合同糾紛後，最新爆出持有的公司股份被凍結。

【恒大3333】恒大持有的A股廊坊發展20%股份全被凍結　美元債息見132厘

（9）日本城母企國際家居零售  （01373） 派特息。

【業績】日本城母企全年多賺69%　派特別息慶日本城30週年　現價股息率達8厘

港股ADR及美股收市情況：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

記者：區嘉俊

欄名 : 開市9點半

最新專欄文章 更多

【開市9點半】中證監傳召投行高層維穩　麥樸思：國際投資者不可能無視中國
2021/07/29
【開市9點半】中證監傳召投行高層維穩　麥樸思：國際投資者不可能無視中國
【開市9點半】港股第三關睇儲局議息　ADR技術反彈　銀債認購倒數3日
2021/07/28
【開市9點半】港股第三關睇儲局議息　ADR技術反彈　銀債認購倒數3日
【開市9點半】工信部整治互聯網行業半年　市監局等7部門提高外賣騎手保障
2021/07/27
【開市9點半】工信部整治互聯網行業半年　市監局等7部門提高外賣騎手保障
【開市9點半】教育「雙減」新規細則出爐　中概股上周五遭恐慌性拋售　B站股價較港低一成
2021/07/26
【開市9點半】教育「雙減」新規細則出爐　中概股上周五遭恐慌性拋售　B站股價較港低一成
【開市9點半】瑞銀料MSCI香港指數仍有5%下行空間　快手宿華4年來首開口　嘆收購戰輸畀張一鳴
2021/07/23
【開市9點半】瑞銀料MSCI香港指數仍有5%下行空間　快手宿華4年來首開口　嘆收購戰輸畀張一鳴
港股 股票 ADR 樓價 國安法 日本城 維穩 中國概念股 遜於預期 港股ADR

下一篇文章

【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里美股齊低港2%　夜期跌162點　北水走資46億沽美團（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【銀色債券】銀債周五截止認購　 信銀認購人數暫較去年增逾倍（第五版）
【銀色債券】銀債周五截止認購　 信銀認購人數暫較去年增逾倍（第五版）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【盈富基金2800】盈富正式更改章程　禁止「美國人士」購買任何基金單位
【盈富基金2800】盈富正式更改章程　禁止「美國人士」購買任何基金單位
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里美股齊低港2%　夜期跌162點　北水走資46億沽美團（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里美股齊低港2%　夜期跌162點　北水走資46億沽美團（不斷更新）
【監管跌市】騰訊美團午後升逾一成、領科網教育股彈　中證監據報急召國際投行解話無意傷害行業
【監管跌市】騰訊美團午後升逾一成、領科網教育股彈　中證監據報急召國際投行解話無意傷害行業
【恒指夜期＋ADR】中證監傳緊急安撫市場　夜期飇791點越26000　騰訊ADR高7%　中概股齊勁彈（不斷更新）
【恒指夜期＋ADR】中證監傳緊急安撫市場　夜期飇791點越26000　騰訊ADR高7%　中概股齊勁彈（不斷更新）