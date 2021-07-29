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【5000元消費券】消費券第一期最快8月1日派出 商場優惠一文看清

理財智慧 23:24 2021/07/29

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政府向全港市民5,000元的電子消費券，市民可選擇於4大電子支付平台八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK、Tap&Go拍住賞領取，並最快於周日（8月1日）獲發第一期消費券，各大商場已蓄勢待發，紛紛推出電子消費券優惠：

置富Malls旗下5大商場

置富Malls推出消費券多重賞，旗下5大商場包括+WOO嘉湖、置富第一城、置富都會、馬鞍山廣場、都會駅，送出超過30間商戶總值150萬豐富購物券組合。由8月7日開始，Fortune+會員消費滿300元或800元，即可分別換領150元或500元的基本獎賞。憑AlipayHK、Wechat Pay HK、Tap&Go及八達通付款，除了獲得基本商戶購物券外，更額外可享雙倍總值高達1,000元的商戶購物券。

恒基地產旗下7大商場

恒基地產（00012）旗下7大商場：MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心．沙田廣場、屯門時代廣場及利奧坊推出「消費券升級二重浪」。

 

由8月1日至12月31日，H·COINS會員以4大電子平台支付寶香港、八達通、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK，於恒基地產旗下七大商場超過1,000間零售或餐飲商戶完成消費，成功登記商戶機印發票及相符的電子交易存根，除了可以賺取COINS於手機APP內換取商場電子禮券及精選禮品之外，亦即時自動參加全新推出的「消費券升級二重浪」：

第一浪可享高達300元回贈，會員每次累積消費滿1,000元，即有機會獲得60元恒基地產旗下商場電子禮券一次（包括30元餐飲電子禮券及30元購物電子禮券各一張）。每位合資格會員於推廣期內最多可以獲贈五次，即合共300元電子禮券。電子禮券由系統自動即時發放至會員的「我的錢包」內，毋須額外登記及操作。

第二浪，是會員只要成功領取「第一浪回贈」五次，即有機會額外獲贈200元恒基地產旗下商場電子禮券（包括100元餐飲電子禮券及100元購物電子禮券各一張）。每位合資格會員於推廣期內最多可以獲贈一次。

 

ELEMENTS圓方

ELEMENTS圓方將於8月1日至15日期間推出全新「夏日驚喜賞」，讓顧客尊享高達105%獎賞。顧客於場內以電子消費滿港幣2,000元，即可享總值港幣2,000元獎賞，另消費滿28,000元，更可享總值港幣8,000元獎賞。此外，在指定日子於指定類別商戶消費滿港幣2,000元，更可額外獲贈港幣100元的 ELEMENTS圓方電子禮券。

 

朗豪坊

朗豪坊將於8月4日起一連兩個月推出日日有獎消費抽獎活動， LP CLUB會員以電子支付工具於場內單一消費滿300元，即可於朗豪坊手機應用程式內登記換領抽獎代幣一個；其中以4大指定電子消費券支付工具包括八達通、支付寶香港、WeChat Pay HK和Tap & Go拍住賞，可額外換領抽獎代幣一個 （每人最多可換領10個代幣），有機會贏取10,000元的朗豪坊商場現金禮券〈名額30個〉、100,000會員積分〈名額30個〉、香港海洋公園門票及指定朗豪坊餐飲及美容商戶禮品及現金券等20,000份豐富獎品等。

 

荃灣廣場

由8月1日至9月26日期間，凡於荃灣廣場使用電子貨幣消費滿2,000元，即可享有100元指定商場贈券。更加推「周末賞」，滿5,000元即送500元指定商場贈券，相等於10%回贈優惠。第二賞方面，送出逾7,000萬The Point 會員積分 憑消費尊享高達5倍積分。The Point by SHKP會員同時可享第二賞，參加「消費券3重賞」換領獨享高達5倍積分，如消費購物滿2,000元，即領取10,000積分，足以換領30元新地商場電子贈券 (以7,500積分換領)。
荃灣廣場也特設壓軸賞 ，由8月1日起連續兩個月，每月首3位累積最高消費的顧客可額外獲得5,000元商場贈券，等於多賺一倍消費券。

【職場出路】幼兒教育學位課程年年「爭崩頭」 幼兒工作員與幼稚園教師有何分別?，詳見【下一頁

 

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記者：陳詠妍

 

 

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