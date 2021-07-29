THE CAMPTON全新單位出租　回報率不足2.5厘

常有人認為租樓即是幫人供樓，還不如直接入市，但也有不少租客覺得租樓自由度大，而且可以更相宜價格入住心儀單位。不過，對投資業主而言，最大考量便是租出名下物業能否獲得想租金回報。

The Campton現樓示範單位32樓G室

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香港置業馬漢偉表示，新近入伙的長沙灣THE CAMPTON備受租客歡迎，日前有新租客承租項目高層D室，單位屬2房間隔，向東北，實用面積約465平方呎。馬漢偉指，業主以約2.3萬元放租2星期即吸引外區客洽詢，議價後減價3,000元，以2萬元租出，實用呎租約43元。據悉，新租客為區內客，心儀單位全新，故睇樓1次即決定承租。

資料顯示，業主於2021年3月以約966萬元購入上述單位。THE CAMPTON屬長沙灣區全新落成樓盤，於日前入伙，而是次租賃成交以月租20,000元計，租金回報率僅約2.48厘。

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