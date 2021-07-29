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【業績】日本城母企全年多賺69%　派特別息慶日本城30週年　現價股息率達8厘

股市 22:56 2021/07/29

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日本城母企全年多賺69%　派特別息慶日本城30週年　現價股息率達8厘

日本城母企國際家居零售 （01373） 截至4月底止全年，盈利按年增68.9%至2.5億元，其中包括「保就業」計劃的工資補貼收入約7,100萬元。這意味，若不計「保就業」計劃，盈利為1.8億元。國際家居零售擬派末期股息每股11仙及特別股息每股4.2仙，以慶祝日本城30週年，連同中期息每股9仙，全年股息合共每股24.2仙。

以國際家居零售周四收市價2.99元計，現價股息率達8.1厘。

日本城與網購平台友和展開戰略合作，認購友和A類優先股，看【下一頁】

期內，收入按年上升5.9%至26.9億元，創新高。香港市場收入增長6.6%至23.9億元，佔總收入約88.6%，同店銷售增長則4.4%。至於澳門，收入增加6.7%至4732萬元，並取得盈利。

集團對中長期的前景發展仍然保持正面的態度，繼續於香港、新加坡及澳門擴充業務， 並在潛力較大的地區開設新店舖。截至4月底止，集團共有389間店，按年淨增11間，其中香港淨增10間店至322間，新加坡及澳門則分別有51間及8間店。

集團亦通過與香港兩家領先的電子商務零售商「foodpanda mall」及 友和「YOHO」合作，從而進一步擴大其線上業務範圍。未來，集團希望發掘更多與第三方夥伴合作的商務機會。

此外，集團已開始將多來買「$MART」重新定位為日記士多「Day Day Store」，以一個以特色食品和快速消費品為主打的新形象零售品牌，助集團進一步擴展食品及個人護理產品的種類範圍。

相關文章：JHC日本城登陸foodpanda mall平台　冀線上業務更多元化

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

編輯：袁諾曦

傳統經濟股 港股 日本城 國際家居零售（01373）

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