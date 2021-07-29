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【大行報告】高盛：近期與客戶交流中國股票　「不具備投資性」常被提及

股市 23:15 2021/07/29

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高盛中國策略分析師劉勁津及Timothy Moe發表的報告指出，最近與客戶就投資中國股票進行交流時，「不具備可投資性（Uninvestable）」常常會被提到，但他們認為一些行業的「極端監管」不太可能擴大到所有企業，然而，監管逆風將主導投資者對中國股票的估值框架，目前說拓點已到似乎為時過早。

該行指，近期內地的監管措施，顯示一旦該領域被視為觸及公眾利益，或重要的政策目標，例如人口增長和提升人均可支配收入，中國當局會將社會平等及穩定性的考慮優先於資本市場，雖然措施長遠有助社會平等，但觸發中資股自2018年以來最猛烈的拋售。

該行提出4個方向讓投資者量度監管風險，包括行業壟斷性、VIE架構的敞口、數據安全及滲透度、社會平等性。根據這框架，顯示媒體、製藥、消費性服務如教育均可能不符比例的曝露於監管風險。至於增長板塊如軟件、半導體、綠色能源、自動化等相對免疫於監管打壓，並且是十四五規劃的重要發展焦點。

高盛指，近周發布的連串監管措施，從持續性、強度、範圍到新規發布速度，都加強了該行對於現時政策周期為史無前例收緊的看法。

該行指，雖然中國科技股或民企的估值吸引，未來12個月預測市盈率低歷史平均1個標準差，並對比美股有顯著折價，但如果未來增長前景因監管環境改變而有高度不確定性，基於盈利的估值方式可能非很好的指引。該行將中國離岸股市評級由超配降至中性，但重申在岸A股市場的超配評級。

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編輯：區嘉俊

港股 大行報告 高盛（Goldman Sachs，美：GS） 中國

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