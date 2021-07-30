【大行報告】內地監管嚇怕投資者？　高盛：近期客戶常提「不可投資」、降境外中資股評級

▲ 高盛認為，近期的連串監管措施，顯示內地政策周期正史無前例收緊。

高盛中國策略分析師劉勁津及Timothy Moe發表的報告指出，最近與客戶就投資中國股票進行交流時，客戶不時提及「不具備可投資性（Uninvestable）」。高盛分析，內地對個別行業的「極端監管」不太可能擴大到所有企業，然而，監管逆風將主導投資者對中國股票的估值框架，繼而將中國境外股市評級由「增持」降至「中性」。

高盛指，近期內地的監管措施，顯示一旦該領域被視為觸及公眾利益，或重要的政策目標，例如人口增長和提升人均可支配收入，中國當局會將社會平等及穩定性的考慮優先於資本市場，雖然措施長遠有助社會平等，但觸發中資股自2018年以來最猛烈的拋售。

中證監據報急召國際投行解話無意傷害行業，可見【下一頁】

高盛提出4個方向讓投資者量度監管風險，包括行業壟斷性、VIE架構的敞口、數據安全及滲透度、社會平等性。

高盛根據這框架，認為媒體、生物製藥、消費性服務、零售和物流都可能面對監管風險，監管力度甚至相當重手。

相對而言，原材料、公用股、餐飲、製造設備（capital goods）、能源是風險最低的行業，不過高盛認為相關行業今後3年的每股盈利增長潛力偏低，當中能源盈利增長期望較佳，料行業每股盈利可增43%。

高盛指，近周發布的連串監管措施，從持續性、強度、範圍到新規發布速度，都加強了該行對於現時政策周期為史無前例收緊的看法。

該行指，雖然中國科技股或民企的估值吸引，未來12個月預測市盈率較歷史平均低1個標準差，較美股有顯著折價，但如果未來增長前景因監管環境改變而有高度不確定性，基於現有盈利預測的估值方式，可能未必能好好反映投資機會。

高盛繼而將民企主導的中國境外股市評級由「增持」降至「中性」，而在岸A股市場維持「增持」評級。

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編輯：區嘉俊