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【最新搞作】Twitter試行新功能設「購物區」供品牌推銷自家商品

環球政經 22:50 2021/07/29

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Twitter 在本周三（28 日）更新了新功能，推出商店功能，在一系列品牌的頁面上加入一個「購物區」，讓品牌在此介紹自己的產品，並可以在帳戶簡介和時間軸之間的位置，作精選產品的介紹。

港府收回元朗朗邊土地建公屋 料2025年入伙提供1.2萬單位：【下一頁

這項功能現時開放至美國iOS企業版用戶試用，讓使用者分批查看Twitter現時擁有的商品；目前只有美國國內的十多個品牌率先試用該功能，包括GameStop、Disney、Patagonia等。

【加密貨幣】美國擬向加密貨幣徵稅 為基礎設施法案籌資280億美元：【下一頁

雖然這並不是Twitter首次嘗試加入購物功能，但卻是他們首次直接將其合併在品牌的用戶頁面內；Twitter最近亦積極發展購物功能，例如早前在推文中加入了「商店」的選項。

 

 

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責任編輯：潘曉豐

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