【火速成交】晏晝放盤夜晚成交　換樓客即睇即簽荃灣樂悠居　730萬喜得心水盤

市場中有買家想揾樓上車，亦有買家想樓換樓，其共通之處就是都對樓盤需求極為急切。近日市場多了放盤不到數天即錄成交的案例，有業主更於放盤當日就成功將物業沽出。

中原地產王春江表示，荃灣樂悠居中層01室，實用面積424平方呎，兩房間隔，向西南，可享小海景，叫價760萬元。業主日前下午放盤，有買家得知有新放盤，立即趕往睇樓，見單位內櫳企理，即場洽購，議價後業主願減30萬元，最終放盤僅7小時便沽出，成交價730萬元，折合實用呎價17,217元。

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王春江指，買家為換樓客，睇樓一段時間，終遇上合意放盤，立即議價入市。原業主則於2008年5月以230元購入單位，持貨13年轉售，帳面獲利500萬元，單位期內升值2.2倍。

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