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【恒大3333】恒大尋底插近一成　持A股廊坊發展20%股份遭凍結、美元債息曾見132厘（第二版）

股市 17:11 2021/07/30

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恒大持有的A股廊坊發展20%股份全部被凍結

中國恒大 （03333） 繼工程合同糾紛後，最新爆出A股資產股權被凍結。A股廊坊發展（滬：600149）發公告指，關於孝感市高創投資與恒大地產集團、恒大地產武漢分公司一案，湖北省孝感市中級法院作出的民事裁定書已發生法律效力，因案件執行需要，恒大地產集團所持有廊坊發展7603.2萬股全部被凍結，佔公司總股本20%。

恒大最新回應稱，相關股份值3.49億元人民幣，正尋求法律意見保障公司權益。

恒大子企被追債4億元，可見【下一頁】

恒大系股份今早再下挫，恒大股價再尋底曾跌逾一成，全日跌9%，報5.26元，成交5.48億元；恒大汽車 （00708） 昨急彈後，今日一度曾跌一成，但最終收市倒升0.5%，報12.5元；恒大物業 （06666） 也倒升1.7%，報5.52元。

廊坊發展提及，恒大持股凍結期限自2021年7月29日起至2024年7月28日止。而凍結期間產生的孳息亦一併凍結。

另外，恒大一隻明年3月到期的美元債，債息曾升到132.3厘。

 

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