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【恒大3333】恒大再尋底挫近7%　持A股廊坊發展20%股份全被凍結　美元債息見132厘

股市 09:36 2021/07/30

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恒大持有的A股廊坊發展20%股份全部被凍結

中國恒大 （03333） 繼工程合同糾紛後，最新爆出持有的公司股份被凍結。A股廊坊發展（滬：600149）發公告指，關於孝感市高創投資有限公司與恒大地產集團、恒大地產武漢分公司一案，湖北省孝感市中級法院作出的民事裁定書已發生法律效力，因案件執行需要，恒大地產集團所持有廊坊發展7603.2萬股全部被凍結，佔公司總股本20%。

恒大系股份今早再下挫，恒大股價再尋底，現跌6.7%，報5.4元，盤中低見5.31元；恒大汽車昨急彈後，今早挫7.7%，最新報11.48元；恒大物業 （06666） 跌3.1%，最新報5.26元。

以廊坊發展周四收市價4.57元人民幣計，恒大持有公司的股份價值為3.47億元人民幣。

公告提及，凍結期限自2021年7月29日起至2024年7月28日止。而凍結期間產生的孳息亦一併凍結。

恒大一隻明年3月到期的美元債，債息升到132.3厘。

相關文章：【恒大3333】淮北礦業起訴六安恒達　同時要求恒大承擔連帶清償責任

【恒大3333】惠譽相隔一個月再降恒大評級至「CCC+」　稱恒大流動性脆弱

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傳統經濟股 港股 恒大 A股 中國恒大（03333）

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