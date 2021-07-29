【華為P50】華為P50系列售價4488元起、不支持5G P50 Pro支持200倍變焦

▲ 華為正式發布P50系列新機。

華為今日舉行綫上新品發布會，正式發布新機型P50系列，為華為首款出廠預裝鴻蒙系統的手機。華為P50採用6.5英寸柔性平面OLED屏幕，90Hz屏幕刷新率，支持66W有線超級快充；P50 Pro則採用6.6英寸柔性曲面OLED屏幕，120Hz屏幕刷新率，支持66W有線超級快充、50W無線超級快充。

P50售價由4488元人民幣起，搭載驍龍888，9月正式開售；P50 Pro售價5988元人民幣起，將於8月12日正式開售，首批P50 Pro將搭載麒麟9000處理器，年底會推出搭載驍龍888的版本。

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不過華為消費者業務CEO余承東表示，P50系列手機將不會搭載5G技術，通過4G+WiFi6+AI技術用戶依然可以獲得更好的功耗和通信性能體驗。華為在發布會上也披露，截至7月29日，HarmonyOS升級用戶已經突破4000萬，每秒8個用戶升級鴻蒙。

相機鏡頭方面，P50系列依然採用Leica相機。P50擁有5000萬像素原色攝像頭、1300萬像素超廣角攝像頭、1200萬潛望式長焦攝像頭。P50 Pro擁有1300萬像素超廣角攝像頭、4000萬像素原色攝像頭、5000萬像素原色攝像頭、6400萬潛望式長焦攝像頭，支持200倍變焦。

除了P50系列外，華為其他新品包括華為新一代智能音箱Sound X、Huawei MatePad Pro、華為手環6 Pro、華為FreeBuds 4無線耳機、華為有道智能詞典筆等。

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編輯：陳健婷