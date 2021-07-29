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【櫻淘魔法棒@iM網欄】體驗歐洲風情 暑假週末好去處

名人薈萃 22:25 2021/07/29

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夏日炎炎的暑假正式展開，除了Staycation 外，今次想同大家一齊去集食玩打卡仿如旅遊的大埔好去處，可以帶同狗狗由早到晚玩足一日。

想遠離鬧市繁囂，放鬆慢活，享受大自然的恬靜，大家可以選擇去大翻新後的Billow (前身是小白鷺餐廳)食Brunch，純白色富有歐陸渡假風搖身一變以全新面貌登場的西餐廳 Billow Bar Seafood Bistro，配上藍天與白雲，令人眼前一亮，似曾相識，恍如身處日本九州某個地方。

 

位於大埔的白鷺湖互動中心的西式餐廳Billow佔地3,000呎，自去年十月重開後，已經引來好多人來潮聖打卡，它的設計是以純白色和木系為主，充滿著歐陸的建築風格。

 

餐廳座落在湖邊，怕熱的朋友可以選擇坐在室內，有偌大的落地玻璃窗，望著小白鷺湖的湖畔景色，一點也不局促，而且環境十分舒適。帶狗狗的朋友就可以選擇坐在戶外或走廊座位，園林環境，近距離看到湖上的水上活動設施，不時有火車駛過的景色，非常寫意。

這裡雖然已重開幾個月，依然旺場，特別提醒大家，記得要預先訂位，網上訂位顯示，週末已經是日日爆滿，所以記得要預先網上預約。而我就試過平日walk-in過來，想不到裡面也近乎滿座。

 

餐廳主打多國菜，在傳統西餐風味上融入新元素，結合其他國家菜式，選擇不少，而甜品既好味又適合女性來打卡

 

餐廳：Billow Bar Seafood Bistro

地址：大埔大埔滘紅林路2號白鷺湖互動中心地下B號舖

電話：98659665

 

營業時間：

星期一至五11:30 – 22:00；

星期六至日10:00 – 22:00

午餐: Set Lunch 15:00前

下午茶: Menu  15:15 – 17:00

晚餐: 單點A la carte menu 18:00 – 22:00  

星期六、日及公眾假期: 全日Set Brunch

 

網上訂位：https://bit.ly/3vUdYYq

* 網上訂座系統會開放翌日起至未來14天的訂座

如攜帶寵物用餐，請備註寵物數量，以便安排適合的座位。

 

白鷺湖互動中心除了Billow 外，旁邊另一座白色建築物就是開幕不久的 金鷺湖 Le vow中餐廳，同樣位於大埔白鷺湖旁邊，自成一角，坐瞰一望無際的湖光山色。

 

金鷺湖歐陸現代風，以純白配搭木系色調，簡約且帶優雅，裝潢華麗時尚、可劃分為三個獨立場地的宴會廳，適合舉辦婚宴、會議及各種特別活動，所有宴會廳和户外場地均處於清幽湖邊，全面滿足不同規模和類型的活動需求。

餐廳：金鷺湖 Le vow

地址：大埔大埔滘紅林路2號白鷺湖互動中心地下Ａ號舖

電話：6822 3098

營業時間：11:30 – 22:00

 

交通資訊：東鐵綫大埔墟站轉乘的士，車程約5分鐘即可到達。

餐廳提供約40個車位給顧客免費泊車，車位先到先得。

 

食飽飽，下午可以選擇去同區的大美督（以前叫大尾篤），那裡有一個新開放的龍尾泳灘，6月23日正式對外開放，是香港首個由政府興建的人工泳灘，全長約200米，毗鄰大美督及船灣淡水湖，水清沙幼，被形容為「日落絕美打卡點」。

沙灘設有公眾單車場和單車停泊處，前往方法選擇多，非常方便。
 

又或者到附近的「大美督家樂徑」，這個全程只需要20分鐘就可以走完的短途合家歡行山路線，一個可以看到大美督主壩全景的小山丘，還可以一口氣看到船灣淡水湖全景、八仙嶺及大美督日落!  
 

看完美麗的日落景後，晚餐除了BBQ外，其實還有很多選擇，這次我們就到大美督的意大利餐廳Jack's Terrazza Ristorante，由中午的歐洲清新風，到晚上的意大利風情，除了這裡的食物好味外，還因為想安排朋友生日慶祝。這裡星期五、六、日還有兩位靚仔靚女到餐廳駐場歌手自彈自唱，一個既浪漫又熱鬧的周末。又可以給朋友安排一個簡單的生日慶祝，而且還可以帶狗狗一齊來。

餐廳可以帶狗狗，坐在戶外不會熱，反而很大風。

晚上享受一餐浪漫的意大利餐

星期五、六、日還有兩位靚仔靚女到餐廳駐場歌手自彈自唱，當日點了姜濤的蒙著嘴說愛你給壽星女。

晚餐主要是套餐為主，有前菜、主菜、甜品及餐飲，二人份量才$288/位，四人用餐就可以同一時間食到幾款主菜，非常豐富和滿足，餐單亦設有素菜選擇。

餐廳會特別安排一個精美的生日蛋糕給壽星仔/女。

 

餐廳：Jack's Terrazza Ristorante

地址：大埔汀角路大尾篤村67號地下

電話：2662 5666

營業時間：11:00 – 22:00

交通附近就是巴士總站75K和小巴20C(特快)總站，來往大埔墟火車站，還有公眾露天停車位。

 

 

作者＿淘寶小天后（賴櫻華）簡介：

擁有十年淘寶經驗，曾被淘寶評級為用戶中首0.02%的客戶群，消費超過400萬元，累積消費產品數萬件。善長大量訂購，利用工餘時間，以其「公關達人」及「淘寶小天后」身份，義務為十多個慈善團體策劃、執行及籌務1100萬善款，受惠人士超過三萬人。

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撰文 : 淘寶小天后（賴櫻華）

欄名 : 櫻淘魔法棒

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