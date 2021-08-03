【一時佳話@iM網欄】轉行總猶豫 一動不如一靜？

最近，朋友主動聯繫筆者，表示對理財行業工作感興趣，想多作了解。聽過筆者分享後，朋友覺得這是一個朝陽行業，前途光明，努力打拼一番，事業定能扶搖直上，覺得自己能勝任理財顧問職責，並認同筆者所在公司和所管理團隊。不過，當詢問有否打算面試投考時，他卻猶豫起來。

根據筆者觀察和經驗，加上對這位朋友的了解，推測他盡管對現在工作的環境和條件都不滿意，但對轉行還是端端不安，懼怕改變，覺得「一動不如一靜」，既然暫時沒有被解僱的危機，就打算得過且過，只當加入理財行業為後備方案。



《西遊記》野史

有見及此，筆者向他分享《西遊記》野史中一個故事，野史跟我們常聽說的有所不同。取《西經》團隊包括唐僧、孫悟空、豬八戒、沙僧，還有白龍馬。原著中白龍馬是西海龍宮三太子，在野史卻是平平無奇的一頭馬！一天，觀音菩薩來到馬槽，看到馬和驢，問誰可以護送唐僧去西天取經？驢立刻表示：「取《西經》之路九死一生，我不能白白丟了小命！還是留在這裏，安穩渡日吧。」

馬自知負重能力不比驢子，但想到這是觀世音交待的事情，必然事關重大，便義不容辭，答應陪唐僧取《西經》。這一趟確實險阻重重，一行人經歷整整九九八十一難，才功德圓滿，取得經書，普渡眾生。取《西經》一行人因此受封領賞，其後生活好不寫意。



踏出舒適圈

馬凱旋而歸，驢特地安排了慶功宴，席中直說：「馬兄，取《西經》路遠迢迢，還遭遇各種妖魔鬼怪，過程該是極其艱苦危險？真是難為你了！」馬不以為然，回答說：「驢老弟，這趟的確不容易，但我們還是走過來了。往西天取經意義非凡，沿途歷練不斷，增廣見聞，我成長不少！當時你擔憂危險，覺得留在這裏日子更為舒坦，沒有接受觀世音的任務。

其實，這些日子裏，你在馬槽中所走的路沒有比我少，負載重量也沒有比我輕，有時候還被主人抽打，或蒙着眼睛繞着磨坊打轉，現在我載譽而歸，你卻一如往昔，困在這小小地方得過且過，才是真正辛苦！」

我們面對人生、事業和不同抉擇時，容易遲疑不決，甚至以為不做不錯，一動不如一靜。然而，人生意義是否只為追求不錯不敗呢？很多時怡人美景就在門後，我們只要鼓起勇氣輕輕推開這扇門便可納入眼簾。決定本身無分對錯，你要努力實踐目標，把當初的決心證明而已。

作者＿周榮佳 作者簡介：從事保險業廿多年，擁有15個專業資格的暢銷書作家。2020年更獲HKFI選為年度傑出保險代理，在業界享負盛名。

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