【美股焦點】上市不足一個月傳考慮私有化 滴滴開市股價漲逾一成

《華爾街日報》周四（29日）引述消息人士報道，指滴滴出行正考慮私有化，以安撫內地監管當局。消息人士指，滴滴正與銀行家、監管機構及主要投資者進行談判，以確定如何解決其在紐約證券交易所的上市問題，當中有討論過收購已公開交易的股票。

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公司未有回應澄清有關報導。滴滴在美國預託證券周四開市升14.35%，報10.13美元，惟盤前曾一度上漲40%至12.42美元，及後升幅收窄至 35%。

北京月初宣布調查滴滴，並要求旗下應用程式由應用商店中移除，及後滴滴股價下跌逾36%。據當時媒體引述消息人士表示，內地監管機構曾建議滴滴推遲在美國上市計劃，或考慮其他地點上市，惟滴滴最終仍繼續於美國的上市計畫，並於6月30日在美國掛牌，至今不足一個月。

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