港府收回元朗朗邊土地建公屋 料2025年入伙提供1.2萬單位

地政總署今日（29日）宣布，將會收回106幅共約4.8公頃的私人土地，並在一幅約354平方米的土地設定地役權或其他權利，以在元朗朗邊發展公營房屋。當局亦預計，朗邊公營房屋全面落成後會提供約1.2萬個單位，首批住戶預計2025年入伙。

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根據《收回土地條例》和《道路（工程、使用及補償）條例》，上述土地將分別於公告張貼後三個月，即10月30日歸還政府，以及為政府而設定地役權或其他權利。當局會與業權人和受影響人士緊密溝通，妥善處理補償及安置事宜。

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責任編輯：潘曉豐