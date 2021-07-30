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【電子消費券優惠】沙田HomeSquare 推「電子消費著數『家』不停」優惠 送出商場禮券

理財智慧 19:18 2021/07/30

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政府的5000元電子消費券即將發放。為刺激消費，沙田HomeSquare推【電子消費著數「家」不停】優惠。由8月1日起，將推出超過700件優惠商品，產品種類包括電器、家俬、廚具、家品等，並推出電子消費券優惠。以Alipay、八達通、WeChat Pay或Tap&Go購物，更可以低至24折入手多個優惠套裝，最高可獲50元的HomeSquare傢俬禮券優惠券。

【電子消費券優惠】香港仔中心推「盛夏食買層層賞」 消費滿300元即送50元商戶現金券 提供多重優惠 【下一頁

【5000元消費券】信和旗下八大商場+四大酒店 推「一連8日賞」 消費2,000元送200元 【下一頁

另外，派發消費券後，市民於新地商場內以WeChat Pay HK使用電子消費券，消費滿300元，可獲贈20元指定購物贈券，消費滿800元，可獲50元指定購物贈券。而以八達通卡在新地商場指定餐飲食肆及餐飲零售商戶消費滿600元，可獲贈價值30元的新地商場電子贈券。

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責任編輯：羅浩濂

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