【美心股東】牛奶國際：美心集團尚未扭虧　上半年虧損2億元

▲ 【美心股東】牛奶國際：美心仍未扭虧錄1億元虧損 按年已收窄47%

美心集團股東、經營萬寧、7-Eleven等連鎖零售商店的牛奶國際（Dairy Farm）公布上半年業績。牛奶國際指，其持股50%的美心集團虧損按年有所減少，應佔虧損降47%至1320萬美元（折合約1.03億港元），期內貢獻的應佔銷售按年上升15%。以牛奶國際持有美心集團50%股權計，即美心集團上半年虧損達2640萬美元（約2.06億港元）。

總結上半年，牛奶國際總銷售額按年跌4%至139.5億美元，純利急挫85%至1700萬美元，經調整純利則跌69%至3200萬美元，主要反映永輝超市的虧損。集團派中期息3美仙，股息按年少派40%。

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中港仍未恢復通關，集團旗下多個業務同受影響。牛奶國際指，健康及美容業務繼續深受疫情及中港未通關困擾，萬寧的北亞表現因一直未有訪港旅客而受影響。情況在東南亞類似，因當地政府的嚴格防疫限制，導致商場人流大減，不利銷售。

yuu已吸納逾350萬會員 主席：下半年仍具挑戰性

牛奶國際近年積極推廣的大型積分計劃「yuu」，至今已吸納超過350萬個會員。

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業績報告又提及，便利店7-Eleven在香港的分店數量已達到1000間；期內又在廣東增設超過90間分店，令分店總數增至逾1450間。

主席Ben Keswick指，防疫措施持續嚴重打擊各個市場的商貿活動，同時影響集團期內表現。他形容，未來疫情對集團業務的影響仍然充滿不確定性，展望下半年的貿易情況仍然具挑戰性。

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