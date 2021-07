【新冠疫苗】杜特爾特威脅菲律賓人 唔打針就禁足

▲ 杜特爾特敦促菲律賓人盡快接種新冠疫苗,更威脅採取禁足令。

菲律賓總統杜特爾特向來採取鐵腕手段治國,近期東南亞的新冠肺炎疫情嚴峻,杜特爾特再以強硬方式「谷針」。杜特爾特敦促菲律賓人盡快接種新冠疫苗,更威脅採取禁足令,警告民眾不打針就無法出門。

菲律賓全國1.1億人口當中,只有6.3%的人已完成接種新冠疫苗(編按:部分人接種只需一劑的強生疫苗),與菲律賓政府希望今年内有7,000萬人完成接種的目標距離甚遠。

杜特爾特(Rodrigo Duterte)周三(28日)晚發表電視演説,他表示菲律賓目前無立法強制人們接種新冠疫苗。但他表示打算禁止無打針民眾外出,稱已有心理準備要面臨法律訴訟。

杜特爾特更形容無打針的人是「行走播毒者」( walking spreader),威脅他們如擅自外出,就會下令警察押他們回家。

杜特爾特更表示:

如果你無打算接種疫苗來幫國家脫離疫情,就最好留在家中當幫忙。 (If you don't want to help the country by getting vaccinated, then better stay in your homes.)

除了公眾對接種疫苗感到遲疑外,菲律賓更面臨疫苗供應短缺問題。因此菲律賓政府一直安排醫護、長者、長期病患者等群體優先接種。

但杜特爾特於演説期間承諾,會向有意接種的所有人提供疫苗(give vaccines to those who want to be vaccinated)。

責任編輯:鄭錦玲