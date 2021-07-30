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【新冠疫苗】杜特爾特威脅菲律賓人 唔打針就禁足

環球社會熱點 08:30 2021/07/30

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杜特爾特敦促菲律賓人盡快接種新冠疫苗，更威脅採取禁足令。

菲律賓總統杜特爾特向來採取鐵腕手段治國，近期東南亞的新冠肺炎疫情嚴峻，杜特爾特再以強硬方式「谷針」。杜特爾特敦促菲律賓人盡快接種新冠疫苗，更威脅採取禁足令，警告民眾不打針就無法出門。

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菲律賓全國1.1億人口當中，只有6.3%的人已完成接種新冠疫苗（編按：部分人接種只需一劑的強生疫苗），與菲律賓政府希望今年内有7,000萬人完成接種的目標距離甚遠。

杜特爾特（Rodrigo Duterte）周三（28日）晚發表電視演説，他表示菲律賓目前無立法強制人們接種新冠疫苗。但他表示打算禁止無打針民眾外出，稱已有心理準備要面臨法律訴訟。

杜特爾特更形容無打針的人是「行走播毒者」（ walking spreader），威脅他們如擅自外出，就會下令警察押他們回家。

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杜特爾特更表示：

如果你無打算接種疫苗來幫國家脫離疫情，就最好留在家中當幫忙。

（If you don't want to help the country by getting vaccinated, then better stay in your homes.）

除了公眾對接種疫苗感到遲疑外，菲律賓更面臨疫苗供應短缺問題。因此菲律賓政府一直安排醫護、長者、長期病患者等群體優先接種。

但杜特爾特於演説期間承諾，會向有意接種的所有人提供疫苗（give vaccines to those who want to be vaccinated）。

責任編輯：鄭錦玲

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