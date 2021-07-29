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【保險業】保險從業員新機遇　CTA行業認證誕生

商業 20:24 2021/07/29

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香港人壽保險從業員協會旗下的培訓中心，命名為保協培訓學院（香港人壽保險從業員協會提供圖片）。

香港人壽保險從業員協會旗下的培訓中心，命名為保協培訓學院（LUA Academy）。協會亦成立了MTA（Master Trusted Advisor）行業獎項，以及CTA（Certified Trusted Advisor）行業認證，協助保險從業員提升自身實力，以及於疫情下尋找新機遇。

【本地初創】城大夥華潤成立科創投資平台　兩初創各獲十萬資金助產品推出市場

要獲得CTA認證，除了要修讀該學院與 HKU SPACE 合辦之『財富管理誠信顧問』證書課程外，亦需要通過行業操守審查，方可晉升成認可財富管理誠信顧問。

MTA獎項會依據業內多項的條件，包括從業員的業績、客戶數目、客戶的推薦信、年實收佣金等，並藉此以選拔每年度表現最卓越的保險從業員。

成立大灣區委員會  抓緊大灣區機遇

為迎合大灣區發展的新時勢，協會亦成立了協會大灣區委員會，為在大灣區發展業務的香港保險從業人員，提供資訊及支援服務，並策劃適切的相關業界活動，包括國內企業交流、大型領袖座談及出版事務等活動。

協會還設立了直播中心 LUA Studio ，中心會提供不同器材，讓會員以及團隊製作直播和錄影節目。

【在家工作】為了WFH可以放棄甚麼？　6成半美國人願意減薪5%

【電子消費券】首期消費券本周日到手　Tap & Go、Alipay用戶要留意！

責任編輯：李智美

 

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