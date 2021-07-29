【網民熱話】一認真工作便自言自語 同事都覺得非常奇怪 網民向網友求助

有網民在網上發文指，自己剛到新公司任職幾個月，與新同事不太熟悉。他說自己每當認真工作的時候便會自言自語，會開始自己和自己對話，如「一個質問自己；另一個回答」。樓主知道自己有這個壞習慣後，剛入職時也盡量控制聲量，避免其他同事聽到。但有次當樓主正在自言自語的時候，被其他同事聽到，打破了辦公室的靜寂，同事都以為他是「神經病」，網民向網友問如何是好。

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貼文發出後，有不少網民都取笑樓主的怪癖：「原來我公司的神經漢是你!」、「是真的話，其他同事一定被你嚇怕」不停有網民建議樓主考慮看醫生：「記得看下醫生，檢查是什麼原因，可能真是一種病」、「樓主可以考慮自己與自己打交，左手打右手」樓主一直堅稱自己沒有精神問題，同時也有回應網民的意見：「我怕上司知道我這個習慣後，連試用期也過不到」

有網民指同事對於他這個「怪行」已經十分仁慈：「你的同事對你都不錯，如果我是你同事，一定送你去青山」有其他網民分享其他人在辦公室內的習慣「我公司的同事，每次去洗手間前，都會跟自己說『我要去洗手間了』」、「你已經不算嚴重，我同事在辦公室甚至會自言自語說粗口」，也有人稱讚樓主，指樓主籍著自言自語的怪行，借此去減少自己的工作量：「這是樓主辦公室的生存之道，令到同事不敢接近你，上司也不會將工作交給你」

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責任編輯：陳佳恩