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【華為新機】華為P50系列登場　續搭載Leica相機主打高攝力

科技 20:21 2021/07/29

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華為終在今（29日）舉行最新發布會，宣布華為旗艦P50系列兩款手機正式登場。

華為過往都會在3、4月推出P系列手機，惟今年遲遲都未能看到新一代P系列的身影。華為終在今（29日）舉行最新發布會，宣布華為旗艦P50系列兩款手機P50及P50 Pro正式登場。

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華為消費者業務CEO余承東在開場演講中提到，P系列走過10年之路，從P9開始使用雙攝，及後逐步專注攝影技術，是次P50系列自然也會繼續發揮華為的高攝力技術。

是次登場的分別是P50及P50 Pro手機，兩款手機後置相機均採用雙環設計，P50的上環配備兩個相機鏡頭及激光傳感器、下環則配備一個相機鏡頭，分別為5,000萬像素主鏡頭、1,300萬像素超廣角鏡頭以及1,200萬像素潛望式長焦鏡頭，支援5倍光學變焦、80倍數碼變焦。

P50 Pro的相機上環配備三個相機鏡頭、下環則配備一個相機鏡頭及激光傳感器，分別為5,000萬像素主鏡頭、4,000萬像素主鏡頭、6,400萬像素潛望式長焦鏡頭以及1,300萬像素超廣角鏡頭，支援3.5倍光學變焦及200倍數碼變焦。余承東稱華為P50系列擁有業界首創的全局式圖像信息復原系統XD Optics計算光學，能保留81%的圖像信息。

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至於屏幕方面，P50搭載居中打孔直面屏設計，支援90Hz刷新率；P50 Pro則升級為曲面屏，並且支援120Hz刷新率。另外，華為P50系列也將內置HarmonyOS 2系統。余承東透露，截止6月2日HarmonyOS 2用戶數量已突破4,000萬，平均每秒有8個用戶升級。

是次P50售價4,488人民幣（約5,387港元）起，搭載驍龍888；P50 Pro售價5,988元（約7,187港元）起。值得一提的是，首批P50 Pro將搭載麒麟9000處理器，年底會推出搭載驍龍888的版本。P50系列的香港銷售詳情將於稍後公布。

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【華為鴻蒙】華為替舊款Honor手機提供軟件更新　暫未確認會否支援鴻蒙系統

責任編輯：曾曉汶

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