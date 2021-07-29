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【本地初創】城大夥華潤成立科創投資平台　兩初創各獲10萬資助將產品落地

商業 19:01 2021/07/29

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其中兩間從事製冷塗層及健身收費平台的初創，獲香港城市大學頒發十萬元種子基金，有望將產品推出市場。（廖淑瑩攝）

本地科研氣氛熾熱，不少大學生畢業後選擇創業。兩間從事製冷塗層及健身收費平台的初創，獲香港城市大學頒發10萬元種子基金，有望將產品推出市場。城大亦與華潤創業成立科創投資平台，加速初創項目產業化，希望孕育出科創獨角獸。

【資助中小企】渣打夥聖雅各福群會推青年就業計劃 供數碼營銷、文字創作等「十大零工」職位

健身服務平台 Freeness 創辦人蔡宗霖表示，曾到美國交流時發現酒店健身室的使用率偏低，認為空置的健身室極具發展潛力，加上自己曾有浪費健身會籍的經驗，因而萌生創業念頭。

Freeness 針對偶爾使用健身室的用戶，主打三大服務，如按分鐘收費健身服務、會員及月費計劃和健身課程，讓用戶無需簽署任何合約。他指，現已有超過 10 間中小型健身室與他們合作。

蔡計劃將大部分資金投放於技術發展、設計網頁及市場推廣上，而平台的應用程式暫定將於 8 月正式試行，供用戶下載，下一步將在平台上加入健身室運作管理、線上購買課程等功能。蔡宗霖期望，產品推出半年內可吸引1000名用戶，兩年內可吸引6000 至 7000 名用戶，預料可以為平台每月帶來 6 至 7 萬元的營收。

【混合辦公】迎Hybrid Work需求 思科辦公室全面翻新

另一初創 I2Cool（創冷科技），以零耗能、低成本及高效能的被動式輻射製冷塗層，以實現建築物節能減碳。創辦人朱毅豪表示，研發靈感是來自一種撒哈拉沙漠螞蟻的表面毛髮結構，透過將聚合物和納米顆粒混合材料塗在建築物的外牆，可同時反射大部分太陽光，以及將建築物中的熱能，以中紅外輻射的方式散發到太空中，帶來降溫省電的效果。

至於製冷塗層的效果，團隊曾在正午時份測試發現，有塗上塗層的屋頂比沒有塗層的，溫度可以有 20 至 30 度溫差，更可為冷氣機節省 8 至 10% 的耗電量。

【新冠肺炎】Google要求員工重返辦公園區前 必須接種疫苗

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記者：廖淑瑩

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