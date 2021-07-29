【本地初創】城大夥華潤成立科創投資平台　兩初創各獲十萬資金助產品推出市場

▲ 其中兩間從事製冷塗層及健身收費平台的初創，獲香港城市大學頒發十萬元種子基金，有望將產品推出市場。（廖淑瑩攝）

本地科研氣氛熾熱，不少大學生畢業後選擇創業。其中兩間從事製冷塗層及健身收費平台的初創，獲香港城市大學頒發十萬元種子基金，有望將產品推出市場。至於城大亦與華潤創業成立科創投資平台，加速初創項目產業化，務求孕育出科創獨角獸。

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其中一間獲得種子基金的健身服務平台 Freeness，創辦人蔡宗霖表示，去年到美國交流時發現酒店健身室的使用率偏低，認為空置的健身室極具發展潛力，加上自己曾有浪費健身會籍的經驗，因而萌生創業念頭。他指，現已有超過 10 間中小型健身室與他們合作。Freeness 針對偶爾使用健身室的用戶，主打三大服務，如全港首創按分鐘收費健身服務、會員及月費計劃和健身課程，讓用戶無需要簽署任何合約。蔡計劃將大部分資金投放於技術發展、設計網頁及市場推廣上，而平台的應用程式暫定將於 8 月正式試行，供用戶下載，而團隊下一步會在平台加入健身室運作管理、線上購買課程等功能。蔡宗霖期望，產品推出半年內可以有一千名用戶，兩年內有 6 千至 7 千名用戶，預料可以為平台每月帶來 6 至 7 萬的營收。

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另一初創 I2Cool（創冷科技），以零耗能、低成本及高效能的被動式輻射製冷塗層，以實現建築物節能減碳。創辦人朱毅豪表示，研發靈感是來自一種撒哈拉沙漠螞蟻的表面毛髮結構，透過將聚合物和納米顆粒混合材料塗在建築物的外牆，可同時反射大部分太陽光，以及將建築物中的熱能以中紅外輻射的方式散發到太空中，帶來降溫省電的效果。至於製冷塗層的效果，團隊曾在正午時份測試發現，有塗上塗層的屋頂比起沒有塗層的溫度可以有 20 至 30 度溫差，而且可以為冷氣機節省 8 至 10% 的電力。

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記者：廖淑瑩