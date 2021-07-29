【職場熱話】老闆當眾訓斥員工 要求員到門口罰站 網民:可以報勞工處

相信不少上班一族在工作期間，都曾經受過不公平的對待。有網民在網上發文，指他朋友的同事在公司所受到的不公平對待，不單被公司老闆當眾責罵，甚至要求已辭職的員工在公司門口罰站，事件引起網民的討論，甚至有前員工也留言。

事主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

很多網民對於老闆的所作所為，替那位同事不值：「這個老闆的行為完全不同理，那位同事應該去勞工處追討 」、「應該與政府部門、記者、區議員報告事件，以免其他人受害」、「作為僱主有義務要提供一個安全的工作環境，否則是觸犯法律」，有網民則質疑事件的真實性：「那位同事都已經辭職，不明白員工去罰站的原因」、「不相信有奴性那麼重的員工，你都已經辭職，根本無需要聽從老闆的吩咐」

【職場熱話】返工女同事一到夏天有臭狐 同事好心提醒 卻得如此回覆？【下一頁】

有網民亦根據樓主的暗示，將公司的社交媒體放在貼文中，亦勸勉在該公司的現職同事，應該盡快辭職「見到老闆如何對下屬，應該盡快辭職」、「作為老闆，應該要善待員工，相信他都不會有好的員工為他賣力」，也有網民分享在該公司任職兼職倉務員的經歷「我曾經在該公司任職，薪金為時薪55元。剛入職幾日的工作量還可以，但之後開始搬運重物，例如冷氣機和鐵櫃等，又沒有提供器具作搬運，完全不合理。老闆也正如樓主所說，經常對下屬呼呼喝喝」最後樓主稱該公司的同事已經知悉事件，正在考慮向當時人發出律師信，追究其責任。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳佳恩