【東京奧運】田徑掀戰幔 逆天長腿德國女跑手登場（多圖）

▲ 現年22歲的德國田徑選手施密特被譽為全球最性感運動員。

東京奧運將於周五（30日）展開田徑賽事，現年22歲的德國田徑選手，被譽為全球最性感運動員施密特亦將會出場，於8月5日代表德國出戰女子4x400接力賽，有望在螢光幕前見證施密特表現。

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德國田徑選手施密特（Alica Schmidt）現年22歲，即使田徑賽事尚未展開，但憑著她亮麗外表及高挑身型，加上175身高帶來的長腿，早已為人熟識。自她確認為德國出戰田徑比賽後，Instagram粉絲急升逾211萬人，一夕爆紅。

施密特於2017年在歐洲 U20 田徑錦標賽中成名，為德國在女子4x400接力賽中取得銀牌，兩年後在同一賽事中取得銅牌。當時只有18歲她在2017年被澳洲雜誌 Busted Coverage 評為「世上最性感運動員」。但施密特對此形容卻感到不以為然，強調只會專注於運動之上。

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由於她Instagram的照片性感誘人，甚至吸引著名成人雜誌《花花公子》甚至以豐厚報酬邀請施密特拍攝硬照，但遭到她一口拒絕，表示只會專注於奧運訓練。施密特將於8月5日代表德國參加 4x400接力賽，希望為德國帶來一面獎牌。

責任編輯：郭麗明