  • 29°C
香港時間 : 2021730日 (五) 08:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網民熱話】單親媽媽領取綜援　養三名小孩　但卻全身名牌？

理財智慧 08:00 2021/07/30

分享：

不少單親家庭家境清貧，家庭負擔大，需靠領取綜合社會保障援助(綜援)幫補家計。但近日有網民在討論區發帖，稱身邊認識一位單親媽媽，明明是在領取綜援，但卻渾身都是名牌。事主稱眼見她養三名小孩，沒有工作，都可以買名牌「好勁」，對她的金錢來源表示不解。

帖文一出。不少網民都紛紛猜測她的金錢來源，「有可能她未單親時好幸福已有名牌，可能她做女兒時自己賺回來的名牌，又有可能是別人送她的名牌呢」、「或者有男朋友送，你唔知而已」、「不要羨慕這些，人各有志」；亦有網民「陰謀論」，「有好多人是假離婚，有人教他們的！因我有朋友是這樣做，她有政府養，又有老公給錢，又有每月3000元的政府房屋資助，正到爆，但這些都不是我想要的。有能力應靠自己（不包括不想工作的人），不是這樣去騙錢。」

【延伸閱讀】粵港澳大灣區青年創新創業中心請人！ 月薪1.8萬元 有雙糧仲有旅遊獎賞　【下一頁

 

 

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

綜援 離婚 單親家庭

下一篇文章

【樓市熱話】租客提早完約要求收回按金 原來業主做少一個動作 網民直呼：輸了！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【打疫苗有獎抽】總商會首輪疫苗大抽獎結果公布 首輪送出Benz房車等1099份獎品 總值650萬元
【打疫苗有獎抽】總商會首輪疫苗大抽獎結果公布 首輪送出Benz房車等1099份獎品 總值650萬元
【樓市熱話】跟哥哥老婆一起住公屋　驚媽媽過身後會被趕出門　網民：除非你吃了迷藥簽名同意
【樓市熱話】跟哥哥老婆一起住公屋　驚媽媽過身後會被趕出門　網民：除非你吃了迷藥簽名同意
【打疫苗有獎抽】香港銀行公會推疫苗大抽獎 得獎者可獲10萬元信用卡免找數簽賬額
【打疫苗有獎抽】香港銀行公會推疫苗大抽獎 得獎者可獲10萬元信用卡免找數簽賬額
【樓市熱話】向移民親戚買入單位　收樓時原住戶卻以親戚欠他錢為由　不願搬走
【樓市熱話】向移民親戚買入單位　收樓時原住戶卻以親戚欠他錢為由　不願搬走
【家朗優惠】張家朗歷史性奪金 多間商店推出優惠慶祝 最高可享半價
【家朗優惠】張家朗歷史性奪金 多間商店推出優惠慶祝 最高可享半價
【小米 1810】小米出貨量逆市升47% 同比增速第一
【小米 1810】小米出貨量逆市升47% 同比增速第一