【網民熱話】單親媽媽領取綜援　養三名小孩　但卻全身名牌？

不少單親家庭家境清貧，家庭負擔大，需靠領取綜合社會保障援助(綜援)幫補家計。但近日有網民在討論區發帖，稱身邊認識一位單親媽媽，明明是在領取綜援，但卻渾身都是名牌。事主稱眼見她養三名小孩，沒有工作，都可以買名牌「好勁」，對她的金錢來源表示不解。

帖文一出。不少網民都紛紛猜測她的金錢來源，「有可能她未單親時好幸福已有名牌，可能她做女兒時自己賺回來的名牌，又有可能是別人送她的名牌呢」、「或者有男朋友送，你唔知而已」、「不要羨慕這些，人各有志」；亦有網民「陰謀論」，「有好多人是假離婚，有人教他們的！因我有朋友是這樣做，她有政府養，又有老公給錢，又有每月3000元的政府房屋資助，正到爆，但這些都不是我想要的。有能力應靠自己（不包括不想工作的人），不是這樣去騙錢。」

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責任編輯：黃苑筠