受政策推動 大灣區逐步邁向世界一流的經濟區

從粵港澳跨區域合作發展藍圖正式揭開序幕的那天起，大灣區成為了各路政策所偏愛的對象。近兩年，國家層面、地方政府不斷推出科技創新鼓勵政策、人才政策、產業政策、生態環保政策等，以促進粵港澳大灣區的經濟、社會、文化等全方位的發展。

在科技創新方面， 2018年年尾，廣東省政府頒布了《關於進一步促進科技創新的若干政策措施》，從各個層面推進大灣區國際科技創新中心的建設，如引進創新人才、增設科研機構、加大政府補貼等；2019年，中山、深圳、珠海等城市亦先後發布相關配套措施，進一步助力大灣區科技創新的發展。

在產業政策方面，2020年5月20日，廣東省政府發布了《關於培育發展戰略性支柱產業集群和戰略性新興產業集群的意見》，提出到2025年，將瞄準國際先進的產業水平，落實「強核」、「立柱」、「強鏈」、「優化佈局」、「品質」、「培土」六大工程，達至產業基礎高級化和產業鏈現代化的目標，為產業打造高質量的發展模式。

根據渣打銀行與香港貿易發展局公佈的「渣打大灣區營商景氣指數」(GBAI)報告，GBAI商業活動的「現狀」指數從2020年第四季度的50.2進一步攀升至今年第一季度的53，超過了50的分水嶺；此外，其具前瞻性的預期指數從之前的 54.1 躍升至 62.7，說明今年第一季度大灣區營商信心持續受到改善。

作為中國對外開放的重要窗口，粵港澳大灣區的發展背後有著各種政策不遺餘力的支持，皆因不少政策以將大灣區建成世界一流的灣區為目標。

放眼將來，在香港、澳門、廣州、深圳四大城市的核心帶動下，大灣區以創新驅動的經濟體系和發展模式正在加速發展，投資者可考慮相關產品全面把握粵港澳大灣區的投資機會。