【無障礙溝通】手語雙向翻譯手套登場　轉化超過8千中文手語詞彙

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為方便聾啞人士與不懂手語的人進行溝通，過去有不少團隊設計供聾啞人士使用的手語翻譯手套，惟大多僅處於概念階段。中國科技公司嗚啦啦近日推出手語翻譯手套（Sign Language Translation Glove），允許配合手機應用程式，快速將手語翻譯為文字，以及可將話語轉化為手語動畫。
該科企稱，翻譯手套可翻譯超過 8,000 中文手語詞彙，準確率高達 95%。而手語翻譯手套上的每根手指部位都有一組雙向壓力感應器，手掌部位則有一組慣性測量組件（Inertial Measurement Unit，IMU），感應器會同時將手掌相對位置與手指動作作紀錄並分析。
手語翻譯手套使用者需將手套戴在右手，再透過其應用程式將手語轉成文字及語音。同時，聽力正常人士可透過該應用程式，向聾啞人士表達他們想説的話，這將會在程式中轉化為文字及由動畫化身的手語，方便聾啞人士理解。
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而該翻譯手套使用可水洗的材質製作，電子裝置可在清洗前取下，並有4種不同尺寸，可滿足不同體型使用者的需求。
該公司又表示，正努力開發不同國家手語翻譯功能，未來還將新增英文、俄文、法文、德文和日文的手語選項。目前該手語翻譯手套仍在集資階段，未知何時正式上市。
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責任編輯：張凱琳