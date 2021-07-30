【無障礙溝通】手語雙向翻譯手套登場 轉化超過8千中文手語詞彙

▲ 中國科技公司嗚啦啦近日推出手語翻譯手套（Sign Language Translation Glove），配合手機應用程式易手語便可快速將手語翻譯為文字及將話語轉化為手語動畫。

為方便聾啞人士與不懂手語的人進行溝通，過去有不少團隊設計供聾啞人士使用的手語翻譯手套，惟大多僅處於概念階段。中國科技公司嗚啦啦近日推出手語翻譯手套（Sign Language Translation Glove），允許配合手機應用程式，快速將手語翻譯為文字，以及可將話語轉化為手語動畫。

該科企稱，翻譯手套可翻譯超過 8,000 中文手語詞彙，準確率高達 95%。而手語翻譯手套上的每根手指部位都有一組雙向壓力感應器，手掌部位則有一組慣性測量組件（Inertial Measurement Unit，IMU），感應器會同時將手掌相對位置與手指動作作紀錄並分析。

手語翻譯手套使用者需將手套戴在右手，再透過其應用程式將手語轉成文字及語音。同時，聽力正常人士可透過該應用程式，向聾啞人士表達他們想説的話，這將會在程式中轉化為文字及由動畫化身的手語，方便聾啞人士理解。

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而該翻譯手套使用可水洗的材質製作，電子裝置可在清洗前取下，並有4種不同尺寸，可滿足不同體型使用者的需求。

該公司又表示，正努力開發不同國家手語翻譯功能，未來還將新增英文、俄文、法文、德文和日文的手語選項。目前該手語翻譯手套仍在集資階段，未知何時正式上市。

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責任編輯：張凱琳