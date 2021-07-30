  • 28°C
香港時間 : 2021730日 (五) 11:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【無障礙溝通】手語雙向翻譯手套登場 轉化超過8千中文手語詞彙

科技 11:00 2021/07/30

分享：

中國科技公司嗚啦啦近日推出手語翻譯手套（Sign Language Translation Glove），配合手機應用程式易手語便可快速將手語翻譯為文字及將話語轉化為手語動畫。

為方便聾啞人士與不懂手語的人進行溝通，過去有不少團隊設計供聾啞人士使用的手語翻譯手套，惟大多僅處於概念階段。中國科技公司嗚啦啦近日推出手語翻譯手套（Sign Language Translation Glove），允許配合手機應用程式，快速將手語翻譯為文字，以及可將話語轉化為手語動畫。

該科企稱，翻譯手套可翻譯超過 8,000 中文手語詞彙，準確率高達 95%。而手語翻譯手套上的每根手指部位都有一組雙向壓力感應器，手掌部位則有一組慣性測量組件（Inertial Measurement Unit，IMU），感應器會同時將手掌相對位置與手指動作作紀錄並分析。

手語翻譯手套使用者需將手套戴在右手，再透過其應用程式將手語轉成文字及語音。同時，聽力正常人士可透過該應用程式，向聾啞人士表達他們想説的話，這將會在程式中轉化為文字及由動畫化身的手語，方便聾啞人士理解。

Facebook VR頭盔Oculus Quest 2被指存安全隱憂　全球急停售

而該翻譯手套使用可水洗的材質製作，電子裝置可在清洗前取下，並有4種不同尺寸，可滿足不同體型使用者的需求。

該公司又表示，正努力開發不同國家手語翻譯功能，未來還將新增英文、俄文、法文、德文和日文的手語選項。目前該手語翻譯手套仍在集資階段，未知何時正式上市。

【機迷熱話】Sony宣布PS5銷量破1,000萬　超PS4紀錄成銷售最快主機

【小米手機】小米POCO兩款新5G手機攻港　售1299元起

責任編輯：張凱琳

相關文章

【LG退出】LG夥蘋果對抗三星　落實南韓400間門市改賣iPhone
2021/07/29
【LG退出】LG夥蘋果對抗三星　落實南韓400間門市改賣iPhone
【Facebook】構建虛擬宇宙　Facebook成立Metaverse專責團隊
2021/07/29
【Facebook】構建虛擬宇宙　Facebook成立Metaverse專責團隊
【東京奧運】豐田展示籃球機械人　東奧表演投救百發百中惹關注
2021/07/28
【東京奧運】豐田展示籃球機械人　東奧表演投救百發百中惹關注
【每日焦點】3香港暫停2G服務聚焦5G　Nokia新平價5G機登場
2021/07/28
【每日焦點】3香港暫停2G服務聚焦5G　Nokia新平價5G機登場

你可能感興趣

【LG退出】LG夥蘋果對抗三星　落實南韓400間門市改賣iPhone
14:08 2021/07/29
【LG退出】LG夥蘋果對抗三星　落實南韓400間門市改賣iPhone
【Facebook】構建虛擬宇宙　Facebook成立Metaverse專責團隊
10:00 2021/07/29
【Facebook】構建虛擬宇宙　Facebook成立Metaverse專責團隊
【東京奧運】豐田展示籃球機械人　東奧表演投救百發百中惹關注
19:07 2021/07/28
【東京奧運】豐田展示籃球機械人　東奧表演投救百發百中惹關注
中國 通訊科技 集資 壓力

下一篇文章

【華為新機】華為P50系列登場　續搭載Leica相機主打高攝力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

Facebook VR頭盔Oculus Quest 2被指存安全隱憂　全球急停售
Facebook VR頭盔Oculus Quest 2被指存安全隱憂　全球急停售
【惡意軟件】中國列出11款不安全軟件　360安全瀏覽器、QQ及騰訊視頻榜上有名
【惡意軟件】中國列出11款不安全軟件　360安全瀏覽器、QQ及騰訊視頻榜上有名
【小米手機】小米POCO兩款新5G手機攻港　售1299元起
【小米手機】小米POCO兩款新5G手機攻港　售1299元起
【東京奧運】美國代表隊制服高科技設計　外套內置冷卻裝置
【東京奧運】美國代表隊制服高科技設計　外套內置冷卻裝置
【機迷熱話】擴充遊戲陣容　Sony擬讓PS5主機支援PS3遊戲
【機迷熱話】擴充遊戲陣容　Sony擬讓PS5主機支援PS3遊戲
【華為新機】華為P50系列登場　續搭載Leica相機主打高攝力
【華為新機】華為P50系列登場　續搭載Leica相機主打高攝力