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【樓市熱話】弟婦諗住賣私樓　搬到公屋同奶奶住　網民：人要往上流　不要貪公屋

理財智慧 09:00 2021/07/30

分享：

香港地少人地，公屋長年供不應求，坊間甚至有聲音指獲派公屋已經是人生贏家，近日就有網民在討論區發帖，稱自己弟弟和弟婦打算賣了私樓，回公屋跟媽媽住。但問題是公屋只有弟弟和媽媽的名字。他們怕屋署會查到他沒有申報弟婦的名字會被取消公屋資格。所以上來討論區問網民該怎麼辦。

事主經歷：

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【樓市熱話】家人各有三個單位 不解父母逼他買多一個 網民：想有被動收入　【下一頁

帖文一出，不少網民都勸弟弟不要搬回公屋，「結婚後，長大了就搬出去吧」、「加名，都要有資產審查。賣出私樓後，錢去了哪？房署查到要有合理解釋。」、「反正你弟婦都預了跟奶奶住，接奶奶去私樓住吧，住一年半載大家磨合到就交還間公屋，不可以就奶奶搬回公屋，弟弟除名。人要往上流，不要貪公屋吧」、「如果隱瞞，給假資料，作出虛假聲明，可能有官司。如果弟弟老婆有私樓，弟弟是要除名，至於媽媽搬去細單位，就要看戶主幾多歲，好似過了60歲不用搬，就算弟弟老婆賣私樓，加老婆名入公屋，資產應該過公屋戶資產上限，如果隱瞞資產，一家都要搬走，小心因小失大。」

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

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