【網民熱話】已經擔任文職工作幾年 想回到學校修讀學士課程 網民:要先想清楚讀書的目標

有網民在網上發文，指自己快要三十歲，已經在公司擔任文職工作數年，自己只持有一個高級文憑的學位。他正在考慮回到校園，修讀一個商科的學士課程，甚至會選擇晚間兼讀課程，以取得大學證書。他向其他網民求意見，指自己接近三十歲才進修讀書，會不會太遲。

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帖文一出後，有不少網民都鼓勵樓主繼續進修，指：「進修永遠都不會遲，樓主決定讀書，要加油努力」、「進修沒問題，但要先想好讀書的目標和修讀的科目」，樓主也逐一回覆網民的意見，指自己希望修讀與商業有關的課程，目標是獲得學位後有助升職。同時，也有網民提醒樓主兼讀並不容易：「我正在兼讀一個碩士課程，樓主要有心理準備日後的生活只有上班、讀書和睡覺，並具會失去很多私人的時間，連加班的時間都沒有」

但樓主回應後，有不少網民建議樓主要再三考慮是否有進修的必要：「如果以升職為目標的話，應該修讀具專業資格的課程」、「上班可以賺錢，但讀書還要交學費」，有網友建議樓主做決定前先考慮生涯規劃，再作打算：「先想清楚日後的生涯規劃，修讀與工作有關的課程，例如IT行業會修讀IT的課程，幼兒教育從業員會修讀幼教的課程。如果沒做好規劃，貿然去讀一個學位課程，對於你的職業生涯沒大幫助」

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責任編輯：陳佳恩