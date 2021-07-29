【新網店平台】Twitter試驗商店功能　企業帳號可建立線上購物平台

▲ Twitter 昨（28 日）開始試驗商店功能，並在一系列品牌的頁面上加入一個「購物區」，讓品牌在此介紹自己的產品，品牌也能在帳戶簡介和時間軸之間的位置，介紹他們的精選產品。

Twitter 昨（28 日）開始試驗商店功能，並在一系列品牌的頁面上加入一個「購物區」，讓品牌在此介紹自己的產品，品牌也能在帳戶簡介和時間軸之間的位置，介紹他們的精選產品。

Twitter表示，這項功能現已開放予美國iOS企業版用戶開始測試，讓使用者分批查看現在Twitter上擁有的商品。目前，暫時只有美國區內的十多個品牌會率先試用該功能，包括GameStop、Disney、Patagonia等。

事實上，這並不是Twitter首次嘗試加入購物功能，但卻是他們首次直接將其合併在品牌的用戶頁面內。Twitter最近亦積極發展購物功能，例如早前在推文中加入了「商店」的選項。

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另外，該平台近月新增的「商業帳戶」功能，讓企業可在頁面提供如電話、地址、營業時間等資料，仿效現時Facebook的商店功能，讓企業、非營利組織、出版商與創作者將其業務進駐Twitter。

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責任編輯：張凱琳