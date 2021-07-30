【電子消費券】第一期消費券周日到手　一文看清各商場額外優惠

政府將於周日發放第一期2000元消費券，一眾商場為吸引客人，已紛紛宣布推出消費券優惠。哪個商場消費最抵？下文一文看清。

海港城、時代廣場

九龍倉置業 （01997） 旗下商場海港城及時代廣場推出「100%消費回贈」，由8月1日至9月30日於海港城及時代廣場以消費券或指定電子貨幣消費，除了可換領商場現有消費獎賞外，可享額外「100%消費回贈」，消費滿2000元送2000元優惠券，滿5000元再送5000元優惠券。換領條件是在最多3間不同商戶、以消費券或指定電子貨幣同日消費。

【消費券優惠】海港城、時代廣場推「100%消費回贈」 可獲最多1.4萬元優惠券

K11 Musea

新世界 （00017） 旗下K11 Musea最新公布，在8月1日至15日，推出總值200萬元抽獎活動，獎品包括10萬港元K Dollar、香港瑰麗酒店住宿套票等。K11表示，參加者須單日在K11 Musea同日累積消費達5,000港元，若惠顧館內餐廳更可多獲一次抽獎機會。

【電子消費券】新世界K11 Musea推200萬抽獎 涉10萬K Dollar、香港瑰麗酒店住宿套票等

希慎集團 – 利園區

希慎集團旗下的利園區推出「全民三重賞」，包括「會員大抽獎」、 「疫苗加碼賞」及「登記迎新獎」，送出總值逾1,000萬元獎賞。

會員憑指定電子貨幣於利園區內消費，即可參加大抽獎，有機會獲得利園區電子禮券，合共總值150萬元。另外，該商場將每星期送出iPhone 12 Pro及其他豐富禮品。

為鼓勵市民接種疫苗，集團亦額外加推驚喜大抽獎，每周送出Staycation套票、運動用品、免費健身會籍等休閒健美體驗，讓大家展開身心靈健康的精彩生活。

另外，該商場將夥拍電子錢包AlipayHK，推期間限定及銅鑼灣利園區專屬迎新獎賞，於利園區九大商場超過200間指定商戶使用。

朗豪坊

朗豪坊將於8月4日起一連兩個月推出日日有獎消費抽獎活動，顧客有機會贏取1萬元朗豪坊商場現金禮券〈名額30個〉、100,000會員積分〈名額30個〉、De'Longhi Autentica Cappuccino全自動即磨咖啡機〈價值HK$13,888）、香港海洋公園門票及指定朗豪坊餐飲及美容商戶禮品及現金券等2萬份豐富獎品，人人有獎，永不落空。

活動推廣期為8月4日至10月3日，抽獎期為8月4日至10月10日。LP CLUB會員以電子支付工具於場內單一消費滿300元即可參加抽獎。以4大指定電子消費券支付工具如八達通、支付寶香港、WeChat Pay HK和Tap & Go拍住賞，可額外換領抽獎代幣一個。

【電子消費券】朗豪坊8.4起推消費抽獎活動 送1萬元現金禮券、海洋公園門票等（附活動詳情）

沙田新城市廣場

由8月1日至12月31日馬拉松式推出「電子消費券加碼狂賞曲」， 於8月1日推出「2,000元雙重賞」，顧客於場內消費滿2,000元即送1,000元商場購物消費券，回贈高達50%，而消費滿5,000元則可獲1,500元商場購物消費券。

另外，新城市廣場將與四大合資格營運商聯手推出全年消費回贈優惠，在8月1日至12月31日期間，大家透過Wechat Pay HK 消費低至300元即可獲20元的商場餐飲現金券，而消費滿800元即可獲50元的美妝或運動商戶的商戶現金券。至於透過八達通在餐飲商戶消費滿600元亦可獲30元的新地商場電子禮券。

【電子消費券】沙田新城市廣場加碼送優惠 消費滿2000元送1000元商場消費券

荃灣廣場

由8月1日至9月26日期間，凡於商場內消費滿指定金額即可享第一賞，最高可獲600元商場贈券達10%回贈優惠。

此外，荃灣廣場第二賞，The Point會員憑消費可享有高達5倍積分，儲積分換取更多精彩禮遇。

另外，該商場會設每月「最高消費賞」，一連兩個月為每月累積最高消費金額的顧客額外送出5,000元商場贈券。

置富Malls

置富旗下5大商場包括+WOO嘉湖、置富第一城、置富都會、馬鞍山廣場、都會駅由8月7日起推出消費券多重賞，送出超過30間商戶總值150萬豐富購物券組合，商戶遍及時尚服飾、親子玩樂、餐飲美食等。

Fortune+會員消費滿300元或800元，即可分別換領150元或500元的基本獎賞。憑AlipayHK、Wechat Pay HK、Tap&Go及八達通付款，除了獲得基本商戶購物券外，更額外可享雙倍總值高達1,000元的商戶購物券。

HomeSquare

沙田HomeSquare 首輪優惠將由8月1日開始，破天荒於年度盛事「香港家居折」將加碼超過700件商品低至21折發售；另外利用Alipay、八達通、WeChat Pay及Tap&Go購物，可以低至24折限量優惠組合兼贈最高50元商場優惠券；在各大電子支付平台聯營優惠獎上獎；買滿指定金額即賞高達3,400元現金券。

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編輯：吳敏芳