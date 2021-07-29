  • 30°C
香港時間 : 2021729日 (四) 19:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【芯片荒】 蘋果稱iPhone面臨供應鏈瓶頸　芯片短缺延續至2022年

科技 18:28 2021/07/29

分享：

蘋果（Apple，美：AAPL）昨（28日）公開最新財政報告稱，芯片短缺將影響本季營業額增長，並預告供應鏈瓶頸可能影響iPhone供應。

全球芯片短缺危機已持續多時，蘋果（Apple，美：AAPL）昨（28日）公開最新財政報告稱，芯片短缺將影響本季營業額增長，並預告供應鏈瓶頸可能影響iPhone供應。

蘋果財務總監Luca Maestri預計，蘋果本季營業額可達兩位數增長，但受到供應鏈限制影響，增長幅度將低於第三季36%。蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）稱，芯片短缺導致以上趨勢，並表示將影響本季iPhone和iPad的銷售。

今年德州冰風暴、瑞薩大火事件嚴重打擊半導體供應鏈，即使現在已逐漸恢復，在年底前仍難以恢復正常。英特爾（Intel）行政總裁Pat Gelsinger亦警告，芯片供應恢復正常還需要一至兩年，但目前甚至連製造芯片製造設備所需的半導體亦面臨短缺情況。而企業紛紛計劃在下半年彌補因芯片短缺而損失的產量，導致芯片訂單不斷累積。

【每日焦點】3香港暫停2G服務聚焦5G　Nokia新平價5G機登場

根據世界半導體貿易統計組織（WSTS）資料，由於電動車、自動化設備的普及以及5G網絡使芯片需求急升，2020年全球半導體設備的市場規模達4,403億美元（約3.4萬億港元），比十年前增長近50%。另因為疫情帶動遊戲及電腦需求上升，增加半導體的供應壓力，預計2021及2022年，該市場每年將有10-20%的增長率。

Facebook VR頭盔Oculus Quest 2被指存安全隱憂　全球急停售

【機迷熱話】Sony宣布PS5銷量破1,000萬　超PS4紀錄成銷售最快主機

責任編輯：張凱琳

相關文章

【東京奧運】美國代表隊制服高科技設計　外套內置冷卻裝置
今日
【東京奧運】美國代表隊制服高科技設計　外套內置冷卻裝置
【人工智能】用AI「復活」離世愛人　聊天機械人恐被惡意利用
今日
【人工智能】用AI「復活」離世愛人　聊天機械人恐被惡意利用
【東京奧運】阿里雲技術助攻　東奧全球轉播＋3D運動員追蹤
今日
【東京奧運】阿里雲技術助攻　東奧全球轉播＋3D運動員追蹤
【LG退出】LG夥蘋果對抗三星　落實南韓400間門市改賣iPhone
今日
【LG退出】LG夥蘋果對抗三星　落實南韓400間門市改賣iPhone
【小米手機】小米POCO兩款新5G手機攻港　售1299元起
今日
【小米手機】小米POCO兩款新5G手機攻港　售1299元起

你可能感興趣

【東京奧運】美國代表隊制服高科技設計　外套內置冷卻裝置
今日 17:36
【東京奧運】美國代表隊制服高科技設計　外套內置冷卻裝置
【人工智能】用AI「復活」離世愛人　聊天機械人恐被惡意利用
今日 16:43
【人工智能】用AI「復活」離世愛人　聊天機械人恐被惡意利用
【東京奧運】阿里雲技術助攻　東奧全球轉播＋3D運動員追蹤
今日 15:59
【東京奧運】阿里雲技術助攻　東奧全球轉播＋3D運動員追蹤
Intel iPhone 蘋果（Apple，美：AAPL） Apple 庫克 晶片 壓力 疫情 5G

上一篇文章

【新網店平台】Twitter試驗商店功能　企業帳號可建立線上購物平台

下一篇文章

【東京奧運】美國代表隊制服高科技設計　外套內置冷卻裝置
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

Facebook VR頭盔Oculus Quest 2被指存安全隱憂　全球急停售
Facebook VR頭盔Oculus Quest 2被指存安全隱憂　全球急停售
【東京奧運】豐田展示籃球機械人　東奧表演投救百發百中惹關注
【東京奧運】豐田展示籃球機械人　東奧表演投救百發百中惹關注
【小米手機】小米POCO兩款新5G手機攻港　售1299元起
【小米手機】小米POCO兩款新5G手機攻港　售1299元起
【每日焦點】3香港暫停2G服務聚焦5G　Nokia新平價5G機登場
【每日焦點】3香港暫停2G服務聚焦5G　Nokia新平價5G機登場
【機迷熱話】擴充遊戲陣容　Sony擬讓PS5主機支援PS3遊戲
【機迷熱話】擴充遊戲陣容　Sony擬讓PS5主機支援PS3遊戲
【惡意軟件】中國列出11款不安全軟件　360安全瀏覽器、QQ及騰訊視頻榜上有名
【惡意軟件】中國列出11款不安全軟件　360安全瀏覽器、QQ及騰訊視頻榜上有名