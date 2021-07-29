【芯片荒】 蘋果稱iPhone面臨供應鏈瓶頸　芯片短缺延續至2022年

▲ 蘋果（Apple，美：AAPL）昨（28日）公開最新財政報告稱，芯片短缺將影響本季營業額增長，並預告供應鏈瓶頸可能影響iPhone供應。

全球芯片短缺危機已持續多時，蘋果（Apple，美：AAPL）昨（28日）公開最新財政報告稱，芯片短缺將影響本季營業額增長，並預告供應鏈瓶頸可能影響iPhone供應。

蘋果財務總監Luca Maestri預計，蘋果本季營業額可達兩位數增長，但受到供應鏈限制影響，增長幅度將低於第三季36%。蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）稱，芯片短缺導致以上趨勢，並表示將影響本季iPhone和iPad的銷售。

今年德州冰風暴、瑞薩大火事件嚴重打擊半導體供應鏈，即使現在已逐漸恢復，在年底前仍難以恢復正常。英特爾（Intel）行政總裁Pat Gelsinger亦警告，芯片供應恢復正常還需要一至兩年，但目前甚至連製造芯片製造設備所需的半導體亦面臨短缺情況。而企業紛紛計劃在下半年彌補因芯片短缺而損失的產量，導致芯片訂單不斷累積。

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根據世界半導體貿易統計組織（WSTS）資料，由於電動車、自動化設備的普及以及5G網絡使芯片需求急升，2020年全球半導體設備的市場規模達4,403億美元（約3.4萬億港元），比十年前增長近50%。另因為疫情帶動遊戲及電腦需求上升，增加半導體的供應壓力，預計2021及2022年，該市場每年將有10-20%的增長率。

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責任編輯：張凱琳