▲ 【盈富基金2800】盈富正式更改章程 禁止「美國人士」購買任何基金單位

盈富基金 （02800） 收市後發公告，正式更改章程，列明「美國人士」不得購買任何基金單位，不論是否依賴於相關美國證券法或其他法律的任何豁免。「美國人士」所指的包括任何美國公民、合法永久居民、根據美國或美國境內任何司法管轄區法律組建的實體。

公告指出，現提醒身為美國人士的單位持有人注意，對於美國人士而言，盈富基金並非合適的投資工具，倘美國人士於2022年6月3日之後繼續持有任何單位，則美國法律可能會阻止他們出售或以其他方式買賣其單位。

盈富基金並指出，變動不會影響營運或管理方式，管理盈富基金的費用結構並無改變，變動不會導致基金投資目標或整體風險狀況出現任何重大變動。

美國前總統特朗普在年初任期即將完結時，簽署行政命令，禁止美國人士投資中移動 （00941） 、中聯通 （00762） 等中國公司，一度令盈富基金決定 不再對受制裁實體進行任何新投資，但 兩天內極速轉軚， 宣布 重新投資於受制裁的中資股，並指盈富基金不再適合美國人士投資。

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編輯：區嘉俊