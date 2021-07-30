【東京奧運】第7日共21金 田徑賽事揭幕

東京奧運進入第7日賽事，周五（30日）將產生共21面金牌。奧運會其中一大主要賽事田徑即將開始比賽，首日將產生男子10,000米的金牌。另外，游泳亦會產生4名金牌，包括香港女泳手何詩蓓出戰的女子100米自由泳決賽。

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奧運賽場最受歡迎之一的賽事田徑終在周五開始，首日只有男子10,000米一面金牌產生，同日亦會有女子100米的初賽及複賽，以及今屆新增的混合4乘400米初賽。

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游泳及划艇將是周五金牌最多的賽事，分別各出4面金牌。其中游泳女子100米自由泳中，何詩蓓以第二快時間晉級，排在第5線道，力爭再取一面獎牌。另外，港隊混雙羽毛球鄧俊文和謝影雪的組合亦會出戰銅牌賽，爭取再添獎牌。

網球亦會舉行男雙決賽，將會由上演克羅地亞內訌，由施歷（Marin Cilic）與多迪格（Ivan Dodig）的組合對梅克蒂奇（Nikola Mektic）及帕維奇（Mate Pavic）的組合。

金牌及重點賽事（香港時間）

划艇女子單槳（08：33）

划艇男子單槳（08：45）

划艇女子8人單槳（09：05）

划艇男子8人單槳（09：25）

羽毛球混雙季軍賽（09：30）

女子200米蛙泳（09：41）

男子100米背泳（09：50）

女子100米自由泳（09：59）

男子200米混合泳（10：16）

BMX男子單車競速賽決賽（10：40）

BMX女子單車競速賽決賽（10：50）

女子25米手槍決賽（13：00）

女子彈網決賽（13:50）

羽毛球混雙決賽（14：30）

女子個人射箭賽（15：45）

男子輕艇激流決賽（15：00）

男子重劍團體賽（18：30）

男子10,000米決賽（19：30）

乒乓球男單決賽（20：00）

柔道女子78公斤以上決賽（時間待定）

柔道男子100公斤以上決賽（時間待定）

網球男雙決賽（時間待定）

責任編輯：吳漢培