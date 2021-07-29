【儲局議息】拆解儲局議息結果　中金：政策緊縮路徑已明確　惟提早縮減買債機會微

▲ 拆解儲局議息結果 中金：政策緊縮路徑已明確 惟提早縮減買債機會微

美國聯儲局議息後宣布維持利率不變，但首次提出評估買債規模。中金發表研究報告指，下半年儲局政策緊縮路徑已經明確，但提早啟動縮減買債的可能性較小，而且將謹慎行事，預期儲局可能會在8月Jackson Hole 的會議上就縮減問題與市場溝通，具體縮減買債時間或會在明年年初。

儲局議息提縮減買債，金管局：保持謹慎、管理好市場波動風險，看【下一頁】

中金指，Delta變異病毒對經濟恢復造成的不確定性影響仍然存在，故保持聯邦基金利率目標區間及資産購買政策不變以支持經濟持續復蘇具備合理性不過，儲局宣布將設立兩個常設回購協議的安排，反映其已爲啓動緊縮路徑進一步做出準備。

中金料，政策緊縮路徑已經明確，在以經濟數據爲政策調整的前提下、變異病毒對經濟持續復蘇的阻礙、債務上限對貨幣市場流動性的扭曲以及通脹超預期對市場緊縮擔憂的加劇，將促使儲局在觸發縮減的節奏把控上更加謹慎。

金融穩定性為觸發縮減的核心條件

該行提出，金融穩定性是觸發縮減的核心條件。其次，疫情衝擊，財政擾動以及通脹過熱是當前影響金融穩定性的三個重要因素。

中金又指，從13至14年政府啓動縮減買債的理由

來看，儲局縮减資産購買首先考慮是該政策的執行是否有助於降低市場已承擔的金融風險，如股市估值，風險溢價，而當時美國經濟其實也並沒有實現2%的通脹目標和基本的充分就業。

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編輯：袁諾曦