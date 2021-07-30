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【職場熱話】新入職年輕同事　扮聽唔到「早晨」　又叫同事「喂」　同事怒斥：「係唔係而家啲後生嘅都係咁樣？」

理財智慧 09:00 2021/07/30

分享：

在職場上，要和同事保持良好的關係，禮貌是很重要的。近日就有網民在討論區怒斥新入職的年輕人沒有禮貌。事主指新同事會扮聽不到他說的「早晨」，向他問問題時又會叫他「喂」，令他大感不滿，更斥：「係唔係而家啲後生嘅都係咁樣？」

事主經歷：

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【職場熱話】母親極力反對轉做教會助理幹事 明言「冇出息及前途可言」 網民：有機會嘗試一下　【下一頁

帖文一出，不少網民都斥該年輕沒有禮貌，「叫人做『喂』很沒有禮貌」、「我發現好多人不懂說早晨，是不是家中沒有教？但我樓下看更只會對小朋友說早晨，我也不是很明白」、「有禮貌都是扮出來而已，現在年輕人不流行做這麼多『門面嘢』」、「那就直接回他：我不是姓『喂』的！」、「別人覺得不需要跟你打交道，不就對你不客氣，這些同事你最好小心一點，跟上司『埋堆』之後分分鐘升職比你要快。」

不過亦有網民認為沒有禮貌與年紀無關，「性格問題而已，我舊公司最有禮貌的都曬新人和年輕人，反而老一輩就……」、「公司的老一輩也是這樣，早上不打招呼，根本就與年齡無關。」

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

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